Eaton dice adiós: Se retiró el deportista más completo de la historia

Su mujer, Brianne Theisen-Eaton, consideró la decisión de su pareja y también anunció su retiro. La canadiense obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Lo he dado todo al decatlón; hice todo lo que pude y quiero dar las gracias a todos los aficionados que me han seguido. Me retiro en el mejor momento de mi vida”, sentenció el estadounidense de 28 años en su cuenta de Twitter.

El atleta quedó en la historia tras ser doble campeón de la disciplina que reúne 10 pruebas combinadas. En Londres 2012 obtuvo su primer título y lo revalidó en Río 2016. Sólo dos deportistas más aparecen en esa lista: Bob Mathias (1948 y 1952) y Daley Thompson (1980 y 1984).

También cuenta, entre su palmarés, con el récord mundial de decatlón con 9.045 puntos, que obtuvo en el Campeonato Mundial de 2015.

“Francamente no hay mucho más que pueda hacer en este deporte”, dijo Eaton en su sitio web. “He dado al atletismo los mejores años de mi vida y me siento orgulloso de haber explorado mis límites en una disciplina tan compleja como es el decatlón”.

Por su parte, la atleta canadiense fue subcampeona en los campeonatos del mundo de Moscú 2013 y Pekín 2015, mientras que en la competencia de Portland 2016 ambos alcanzaron la medalla de oro.