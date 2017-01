Abogado de machi Francisca Linconao: “Estamos confiados en que va a ser absuelta”

Durante el pasado jueves, la machi Francisca Linconao obtuvo una respuesta favorable de parte de la Corte de Apelaciones de Temuco tras 14 días en huelga de hambre. La petición central de la autoridad ancestral apuntó a su derecho de esperar el juicio en su hogar, rechazando de plano la prisión preventiva que vulnera su presunción de inocencia.

La noticia fue recibida con alivio por el entorno de la machi y la comunidad de mapuche y chilenos/as que solidarizaron con ella en estos más de 9 meses de proceso judicial y temieron por su vida al enfrentar dura medida de presión. El juicio aún no ha comenzado y por ahora sólo se discuten las pruebas que van a rendirse en dicha instancia. Así lo explicó el abogado defensor de Linconao, Jaime López, quien se desempeña en la Defensoría Penal Mapuche.

“La preparación por ahora está suspendida mientras la Corte no emita pronunciamiento y como defensa señalamos que a las pruebas de la Fiscalía se le habían agregado hechos que no correspondían y no habían sido materia de la formalización, porque las acusaciones tienen que ceñirse a cierta normativa. La jueza acogió nuestra petición de que la Fiscalía tenía que adecuar las acusaciones a la normativa legal y la Fiscalía apeló a la Corte de Apelaciones de Temuco, que va a resolver esa solicitud”, señaló.

Además, López agregó que el juicio oral no se iniciará en ningún caso antes de marzo, y en esa instancia serán rendidas las pruebas y declararán los testigos. También consignó que el único objetivo del recurso de amparo era conseguir “que ella pudiera esperar el inicio del juicio en su casa, en su comunidad. Esto se ajusta al Estado de Derecho, la machi Francisca debe ser considerada inocente porque ella todavía no ha sido condenada“.

Justamente hoy, el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se refirió irónicamente a la situación de la machi Linconao y quejó de que la presión social y mediática está fomentando la impunidad.

“Porque si hay antecedentes que permitían imputarla, no formalizarla, imputarla, no pueden dejarla en su casita para que siga cocinando hierbas ahí para alienar a quién sabe quién para cometer qué crimen”, argumentó de forma burlesca.

TESTIGO CLAVE CULPÓ A FISCALÍA Y POLICÍAS DE OBLIGARLO A MENTIR

Sin embargo, los defensores de la machi son optimistas y aseguran, en entrevista con El Ciudadano, que “estamos absolutamente confiados en que ella va a ser absuelta”, una vez que se inicie el juicio. Esto, principalmente debido a las pocas y aún frágiles pruebas que se han anunciado en el caso de la autoridad tradicional.

“Prácticamente no hay pruebas, lo que presentan es una georreferenciación desde el teléfono celular que indica que ella hablaba por celular desde su casa y, además, tratar de revivir un juicio anterior del que ella ya fue absuelta. Hay una declaración escrita de una persona que la inculpa pero que después les dijo a los tribunales que eso no era cierto y una declaración ante el juez es mucho más validera que una declaración escrita ante la policía”, argumentó el abogado Jaime López.

La declaración a la que alude López es a la de José Peralino, testigo clave del caso Luchsinger Mackay que declaró que “la PDI y los fiscales me obligaron a mentir”.

El defensor hizo hincapié en que, más allá de su representación de Francisca Linconao, cualquier abogado y análisis desde una perspectiva procesal frente a un juicio va a señalar que si no hay pruebas directas de su participación en los hechos, es muy difícil que la machi sea condenada.

Respecto a la demanda del retiro de la querella por Ley Antiterrorista, de parte del Gobierno, el abogado recordó que éste es “sólo uno de los intervinientes de varios, como la Fiscalía y la familia Luchsinger, que también han presentado sus acusaciones también por Ley Antiterrorista”.

Vanessa Vargas Rojas