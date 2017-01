Actor porno Nacho Vidal deja a todos estupefactos revelando un gran secreto

Nacho Vidal, actor erótico español, internacionalmente conocido por sus películas pornográficas hizo noticia esta semana en la televisión española al ser invitado al programa Sálvame Deluxe donde contó la dificil historia que vive con su hija de 9 años, Violeta.

“Mi hija Violeta era un niño cuando nació y se llamaba Nacho, pero se siente una niña. Yo no quería que fuera transexual porque sé que es un mundo muy difícil, pero mis miedos se hicieron realidad cuando me lo confesó con seis años por teléfono tras ver un documental sobre el tema con su madre”, relató Vidal.

“A mi hija le dijimos que al curso siguiente iría vestida de niña, e ir a comprar faldas le hizo muy feliz. Le advertí que se van a meter con ella y no estaría yo para ayudarla. Pero ella me contestó que no le importaba porque sabe lo que ella es”, contó Vidal, de 42 años.

Nacho Vidal es uno de los actores pornográficos más famosos y una cara conocida para los asiduos a este tipo de cine, habiendo protagonizado más de 1.500 películas de diferentes estilos. Durante los últimos años ha sido un rostro recurrente en las pantallas de la television ibérica ya que ha participado en varios reality shows.