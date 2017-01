¡Sálvese quien pueda! 4 poses hot para dejarlo loco en verano

¿No sabes cómo llenarlo de pasión durante el sexo? Si ese es tu caso, entonces es momento de reivindicar en la cama con unos útiles consejos. ¡Sólo debes usar un poco más de tu imaginación! Te llegará a gustar.

1. Más pasión como Christian Grey: No cabe duda que algunas poses sexuales como la del yoga son súper excitantes, sobre todo porque pueden convertirse en una de tus favoritas. Para que él quede más enganchado a ti, sólo debes recostarte sobre su espalda con las piernas abiertas para que así tu galán te tome por las muñecas y te penetre de la forma más salvaje o dulce, según ustedes gusten.

2. Banana split: Recuéstate en la cama con tus piernas elevadas hacia arriba. Deja que tu galán logre penetrarte desde arriba. Esto es súper básico, pero es una clara posición que te motivará los sentidos. ¡Será todo un encanto!

3. Ella domina en el balancín: Esta posición es perfecta para tener sexo por primera vez con tu galán. Como plus, con esta posición no habrá problema si el tamaño de “su amigo” es muy grande o demasiado pequeño. Agárralo con tus rodillas flexionadas al mismo tiempo en que introduces su pene en ti. Ahora relájate y balancéate a tu gusto, te aseguramos que no te arrepentirás.

4. Poder gatuno: Es parecida al misionero, sólo que en una forma más mejorada. Mientras él está dentro de ti, haz que mueva su cuerpo hacia arriba para que su hueso púbico toque con tu clítoris en cada movimiento. ¡Te encantará hacerlo en la intimidad!

5. Mujer caída: Para las mujeres muy flojas o demasiado cansadas, esta posición es perfecta. Lo único que tienes que hacer es recostarte en su espalda con las rodillas flexionadas, mientras él te penetra de manera perpendicular.

Confeccionado con artículo de Mujer Pandora.