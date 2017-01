Coserse la cara: la nueva forma de rejuvenecer ¿te atreverías?

¿Imaginas tu rostro mucho más joven en pocos minutos y sin cirugías invasivas? Es un efecto que puedes lograr gracias a la técnica generadora de efecto lifting, basada en la implantación conocida como hilos tensores, que tal como su nombre lo indican, lograrán un estiramiento de la piel del rostro y del cuello, haciendo ver éste más tonificado y luminoso. Se trata de múltiples mini – hilos de polidioxanona, que crean una red subdérmica de soporte que aporta la tensión necesaria. Pero además, induce la reacción fibrótica de los tejidos, estimulando la formación de colágeno y elastina de forma prolongada induciendo el autolifting biológico. “Este hilo se absorbe durante 6 a 8 meses, pero los hilos de colágeno, permiten que el efecto se prolongue. El resultado es una piel redensificada y más firme, luminosa y rejuvenecida. Lo mejor, es que el efecto es inmediato, y las personas salen muy satisfechas después del tratamiento. Además no es una intervención invasiva, y tampoco es muy costosa, por lo que es muy requerida y la piel se mantiene rejuvenecida y tersa .señala Carmen Moren, Directora Socia de Clínica Moren. Uno de los beneficios de los hilos tensores, es que permiten retoques y nuevas aplicaciones en cualquier momento, sin interferir con tratamientos anteriores. “Es de aplicación muy sencilla, totalmente ambulatoria , en el caso de hilos tensores , estos no dejan moretones , ya que van aplicados con canulas , estas son de punta roma por lo tanto no rompen vasitos sanguineos ,requiere sólo un minimo de anestesia de la misma utilizada en los tratamientos dentales. Es muy rápida y el paciente se reincorpora a su vida normal de forma inmediata”, agrega Carmen Moren. ¿Para quién es recomendado? La doctora Moren señala que se recomienda de forma preventiva para personas de mayores de 35 años, quienes presentan los primeros signos de flacidez. También puede ser un tratamiento reparador, en pacientes de mayor edad, pero el efecto es mucho más efectivo si se comienza a mediana edad. Sobre precios. Cada hilo tensor tiene un valor de 70 mil pesos y se recomienda utilizar desde uno por cada lado del rostro y dos para el cuello Los hilos revitalizantes como su nombre lo indica son para revitalizar la piel. No tienen efecto tensor y su precio es mucho menor. Aqui podemos colocar desde 5 hasta 20 por lado de la cara