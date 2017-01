(+fotos) Los hombres de redes sociales que tienen los mejores traseros: ellos se ganan el sueldo mostrando su atributo

No hay nada más sexy en el mundo que un hombre con un buen cuerpo, lo cual incluye un grande y bien torneado trasero. No es que las mujeres vayamos por la vida viendo la retaguardia de los caballeros, pero admitámoslo: es algo que no podemos pasar por alto cuando se nos cruza por la calle.

El día de hoy queremos alegrarte la pupila con estos 25 hombres que llegaron antes que cualquier otra persona a la repartición de trasero.

1. ¡Pero qué suave almohada!

2. Lo mejor es que se preocupa por verse bien

3. No sé si enamorarme de sus brazos o de su hermoso trasero

4. ¡Qué rico… café!

5. ¡Todos los hombres a practicar spinning, ahora mismo!

6. ¿Qué se le habrá caído?

7. ¿Ya vieron que su mano es grandísima?

8. He aquí la razón por la que amo el fútbol

9. Él se siente muy orgulloso de su retaguardia

10. ¡Al fin! Un hombre que ama ir de compras

11. Existen dos tipos de hombres en este mundo…

12. El blanco se le ve perfecto

13. Esto es lo que las mujeres vemos del fútbol

14. Con este entrenador personal, todos los días iría al gimnasio

15. El café es el color ideal para esos pantalones

16. Ryan Gosling no sólo tiene una hermosa cara

17. ¡Oh, Dios mío!

18. ¡Un hombre oso!

19. Hasta ganas de acostarme me dieron

20. ¡Qué calor!

21. ¡Benditos sean esos paisajes que la playa nos ofrece!

22. Definitivamente, él se merece una nalgada

23. ¡Qué gran reloj tiene David Beckham!

24. ¿Quién dijo que los hombres no se ven bien con mallas?

25. ¡No puedo más! *Cae rendida a sus pies*