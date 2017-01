Demanda de CONADECUS contra CMPC sigue su curso legal pese a cortina de humo de la empresa del grupo Matte

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios –CONADECUS- salió al paso de las declaraciones vertidas por parte de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones –CMPC- controlada por el grupo Matte al vespertino La Segunda durante la reciente semana, a través de las cuales la empresa rechaza la demanda colectiva interpuesta por la colusión del papel tissue.

“Siendo CMPC una de las empresas demandadas en este caso, no le compete ni tiene ninguna atribución para rechazar algo y solo corresponde a tribunales de justicia pronunciarse al respecto”, sostuvo Hernán Calderón, presidente de CONADECUS.

La CMPC, propietaria de la familia Matte, dueña del Centro de Estudios Públicos (CEP), se coludió en el mercado del papel tissue (confort) entre los años 2000 a 2011. Al mismo tiempo hizxo lo mismo en el mercado de los pañales entre los años 2002 y 2009.

Según investigaciones realizadas por la la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se registraron prácticas para acordar alzas de precios, promociones y posicionamiento entre los competidores.

CUANDO LA FISCALÍA SE ECHÓ PARA ATRÁS

El último día hábil del año 2016, Felipe Irarrázabal de la FNE, anunció que archivaría la investigación en el mercado de pañales, argumentando la prescripción de los delitos. Los cuestionamientos no se dejaron esperar, sobre todo por la reserva de la investigación y al sigilo con que ésta se llevó a cabo por parte de la FNE.

Para Calderón “es evidente que estamos frente a una operación comunicacional que sólo busca confundir a la opinión pública”.

CONADECUS interpuso una demanda colectiva en el 10° juzgado civil, el 19 de noviembre del año 2015. La presentación sigue su curso legal y los tribunales han rechazado la totalidad de los recursos presentados por las empresas para impugnar la admisibilidad de la misma.

La iniciativa legal va acompañada de estudios económicos, que estiman en 445 millones de dólares el daño causado por CMPC a los consumidores y en U$65 a SCA, resultados muy parecidos a los calculados por la fiscalía Nacional Económica –FNE- y lo que busca es compensar adecuadamente a los consumidores.

La empresa del grupo Matte, asegura que estos montos no son compensatorios, sino más bien punitivos, aunque lo que existe es una demanda colectiva y no una querella en los tribunales en lo penal, aunque esta arista no se encuentre prescrita.

Paralelamente corre una demandas cuyo resultado podría conocerse a fines de enero.

Si bien CMPC sostiene que están dispuestos a compensar, lo acota a la mesa de negociaciones en la que participa junto al SERNAC y de la cual CONADECUS también es parte. Sin embargo, la demanda colectiva compensatoria sigue en tribunales más allá de los resultados de los resultados de la mesa, que a más de un año de conversaciones no ha llegado no ha llegado a acuerdo satisfactorio.

El Ciudadano

