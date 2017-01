Polémica en el tenis: Novak Djokovic cree que los hombres deben ganar más que las mujeres

Horas después, Moore se disculpó por sus palabras.

Sin embargo, esos comentarios fueron recibidos con repulsa por parte de Serena Williams y Victoria Azarenka, finalistas en el campeonato del desierto californiano.

“Considero que esos comentarios son equivocados y muy, muy inciertos”, apuntó Williams, subcampeona en Indian Wells.

La campeona, Azarenka, replicó: “Creo que es un problema que se da en todo el mundo. No sólo en el deporte. También en los negocios. Tratamos de hablar sobre igualdad. A veces no se reconoce. Lo mejor que hacemos las mujeres es sobreponernos a esos comentarios. No se escuchan cosas así sobre los hombres”.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Djokovic, tras su victoria frente a Milos Raonic, el serbio no fue tan tajante en sus observaciones sobre el comentario de Moore, que, según admitió, no fue “políticamente correcto”.