Zac Efron muestra el pene mientras se cambia: lo sorprenden en los camarines y las fans enloquecen

Todos conocemos a Zac Efron, ¿verdad? Y seguro que todas las chicas han estado enamoradas de él alguna vez, ¡y no nos extraña!

Zac no comenzó su carrera de actor siendo Troy en High School Musical, si no que antes de ello, salía en programas y películas no tan famosas. Pero las que realmente le hicieron triunfar en el mundillo de Hollywood, como actor y cantante, fueron las de HSM.

Con respecto a su vida privada, gracias a las películas ya citadas, se enamoró de Vanessa Hudgens, con la que años después rompió. Ahora, tiene una realción desde hace poco con Sami Miró y la verdad es que se les ve muy felices.

