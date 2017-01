Expertos explican lo que debes y lo que no debes hacer cuando terminas con alguien tóxico

Después de años de “pololeo”, terminar una relación no es nada fácil, ya que implica un cambio radical en tu vida. Ya no tendrás que planear cosas para dos y las decisiones que tomes desde ahora en adelante sólo dependen de ti y de nadie más. Esto puede sonar a libertad, pero también te puede provocar ansiedad y una sensación de soledad y vacío.

Pero ten calma, pues según la terapeuta estadounidense, Sheri Meyers, experta en temas matrimoniales, lo mejor es empezar de cero para aprender de a poco a hacer esa transición del nosotros al yo.

Si terminaste una relación de varios meses o años, y estás pasando por un momento difícil, te dejamos algunos consejos sobre lo que debes hacer y lo que no.

Lo que NO debes hacer cuando terminas una relación amorosa:

1. No llames a tu ex ni revises su perfil de Facebook. Esto solo conseguirá que te confundas y no logres seguir con tu vida. No tienes que borrarlo si no quieres, pero te aconsejamos que te mantengas al margen de su vida.

2. No caigas en los excesos, aunque muchas veces el alcohol, las fiestas excesivas y el trasnoche, se pueden ver como una buena opción para salir de tu tristeza. Solo harán que te distraigas por unas horas, pero no solucionas el problema de fondo.

3. No escribas en un diario sobre el quiebre, y abras un blog al respecto. Según el estudio realizado por Universidad de Arizona, lo peor que puedes hacer cuando terminan una relación es escribir sus sentimientos en un diario. Y no deberías ventilar tu privacidad emocional en Internet.

4. No le cuentes a todo el mundo sobre tu cambio de estado amoroso. A veces es bueno desahogarse, pero contarle tus problemas a todo el mundo no solucionará nada, y solo hará que tu tema principal de conversación sea haber terminado.

Lo que SÍ debes hacer

1. Enfoca tu tiempo en algo positivo. No pienses en lo que hubiera podido ser y no fue. Da vuelta la página y empieza a reconstruir tu vida, realizando las actividades que más te gustan.

2. Calma y paciencia, no esperes que el amor desaparezca de un día para otro, porque posiblemente no sea así. Vive tu dolor con calma y quédate con los mejores recuerdos de la relación.

3. No reprimas tus sentimientos. Por ejemplo, si estás triste y tienes ganas de llorar, no te aguantes, ya que lo peor que puedes hacer es tratar de esconder lo que sientes.

4. Rodéate de gente que te haga reír y que sólo tengan buenas vibras para ti.