“Hay que revisar toda la conceptualización educacional que existe en el país”

En noviembre pasado se dio una vuelta de tuerca en la dirección del Colegio de Profesores. Tras 26 años de de ser conducido por dirigentes ligados a la Concertación o la Nueva Mayoría, el magisterio decidió optar por el cambio y eligió a la lista “Disidentes Unidos” para guiar los destinos de los profesores en los próximos cuatro años.

Encabezados por Mario Aguilar (55 años, profesor de Educación Física y militante Humanista) el Colegio de Profesores busca iniciar una nueva etapa en la gestión de las demandas históricas del gremio, dejando de la lado las negociaciones vinculadas con órdenes de partido y retomar el lazo con el movimiento social.

En conversación con El Ciudadano, Aguilar señala que el período dde transición ha sido bastante duro “dado el tamaño de la organización que es el Colegio de Profesores, hay muchos aspectos administrativos y financieros para hacer una transición limpia” y agrega que “Los requerimeintos que tengo son como si fuera presidente en ejercicio desde luego de la elección”.

Este lunes 9 Mario Aguilar asume el cargo de presidente del gremio, con la responsabilidad de cambiar la lógica que hasta ahora sostiene la relación con el gobierno en pos de concretar sus demandas históricas que en la siguiente conversación pasamos a revisar.

Deuda Histórica

Generada a partir de la municipalización decretada por la dictadura de Pinochet en 1981, donde los profesores pasaron de un sistema de educación pública a uno municipal sin que se les pagaran las aignaciones correspondientes y se generara una deuda que hoy alcanza, según cifras del magisterio, los $5,2 billones y afecta a unos 80 mil maestros.

En esta materia el nuevo presidente del Colegio señala que “La deuda histórica es un tema muy sentido. Nosotros lo dijimos en la campaña, que creemos que se ha querido sepultar este asunto con distintas maniobras pero el gremio no va a permitir que se entierre este tema. Allí hubo una grave injusticia , un enorme daño que se hizo a nuestros colegas”.

“Cabe recordar que el 73% del gremio son mujeres, por lo que son colegas que fuera del pésimo sistema previsional que hay en Chile le deuda histórica le castigó aun más su pensión. Nuestras colegas viven una situación dramática, por lo que esperamos una solución digna” recalca Aguilar.

Respecto de las expectativas que se generan en torno a la postura del gobierno en esta materia, Mario Aguilar sostiene que “la ministra Delpiano anunció – curiosamente en medio de las elecciones del gremio – que en enero habría una respuesta por la deuda histórica. Estamos a la espera de esa respuesta, son miles de profesoras y profesores que sufren las consecuencias de la Deuda Histórica”.

“Esperamos una propuesta del gobierno. Sabemos que hace año se habla de una reparación por la deuda histórica dado los altos costos que significa el pago, pero pedimos que exista una propuesta de reparación” destaca Mario Aguilar.

Bono al retiro

Hace un par de semanas el parlamento despachó y la presidenta Bachelet promulgó la ley de bono de incentivo al retiro, que beneficiaría a unos 20 mil profesores. Si bien, el nuevo presidente del Colegio de Profesores se manifiesta a favor de la medida, cree que existen elementos que distorsionan este beneficio y que lo hacen un proceso a la larga inviable.

“Nosotros queremos que el bono al retiro sea un beneficio permanente, tal como sucede en otras áreas del Estado, para los profesores no existe y siempre debemos pelearlo período período“, sostiene en primer lugar Aguilar. Y agrega que “El actual bono es hasta el año 2024. Dado que las pensiones son tan bajas, y dado que no hay un incentivo al retiro, los profesores postergan su jubilación y siguen trabajando, lo que no da tiraje a la chimenea, no permite renovar las planillas de profesores. Por lo que es muy necesario el bono al retiro”.

Pero según Aguilar hecha la ley, hecha la trampa porque “este bono tiene letra chica, porque a diferencia de otros bonos aprobados éste se aplica por cupos por año. Para este año son solo 1500 cupos lo que es una cifra menor a la cantidad de profesores que puedan solicitarlo”.

“El motivo que nos dieron que los cupos son para reducir costo. No nos parece bien que esto sea así porque es discriminatorio. Esto es algo así como “el que llega, llega”. Incluso ha pasado que hay profesores que han muerto esperando el bono” cierra Aguilar en este punto.

Relación con el gobierno y nuevo modelo educacional

“Nosotros queremos poner temas de fondo en nuestra relación con el gobierno. Hay que revisar toda la conceptualización educacional que existe en el país” sostiene Mario Aguilar al caracterizar la nueva etapa que se comenzará a vivir en el Colegio.

“En Chile la educación es brutalmente estadarizada y que ha terminado en un sistema que lo enriela a las pruebas estandarizadas. Hoy en las escuela más que educar adiestramos para las pruebas estandarizadas” sostiene Aguilar quien además sostiene que “Dentro de la lógica estandarizada tenemos que las escuelas son verticales, autoritarias, impositiva y creemos que es indispensable desarrollar el concepto de escuela democrática. Para eso es importante la participación del profesorado en las decisiones”.

¿Cuál es la dirección que debiera tener la nueva estructura educacional? Aguilar declara a este medio que “Hoy tenemos un estilo de dirección gerencial, un estilo de dirección vertical, tecnocrático que está muy lejos de lo que uno desea como expresión de la sociedad. Nosotros queremos poner en discusión el modelo educacional no sólo desde lo administrativo o financiero sino que también lo que pasa al interior de la sala de clases, como recuperar el concepto de la comunidad educativa”.

Un 2017 de acción social

Una de las principales críticas a la gestión de Jaime Gajardo (PC) como presidente del Colegio de Profesores era la de velar por los intereses de La Moneda y la Nueva Mayoría antes de las demandas de los pedagogos y del movimiento social.

Al respecto Aguilar sostiene claro que “La pertenencia primera del Colegio de Profesores debe ser estar con el movimiento social. Nuestra alianza no es con la clase política, nuestra alianza es con el mundo social“.

“Vamos a interlocutar con la clase política pero lo haremos desde la autonomía y nuestra pertenencia al movimiento social. Porque entendemos que para llevar a cabo los cambios profundos que Chile requiere pasa por tener un movimiento social fuerte que presiones por los cambios. Por la clase política no surgirá ningún cambio porque tiene intereses directos en mantener el modelo tal como está” declara a El Ciudadano.

Finalmente, y considerando la precariedad que viven los profesores jubilados, Aguilar anuncia que “nosotros queremos incorporarnos de manera oficial en el movimiento No + Afp y ser impulsores de esa campaña”.

José Robredo H.

@joserobredo

