Sofía Vergara deslumbra con osado vestido en Globos de Oro, pero eso no fue lo que más llamó la atención del público: Su acento le jugó “mala pasada”

Sofía Vergara jamás pasa inadvertida. La actriz sabe deslumbrar con su belleza y a cada Alfombra Roja que va es punto de admiración por sus vestidos y gran atractivo.

Los Globos de Oro no fueron la excepción. Sofía asistió al evento con un vestido diseñado por Zuhair Murad el cual tenía transparencias en lugares muy estratégicos, lo que hacía notar muy bien su figura.

No obstante, esta vez su vestido no fue lo que más llamó la atención en la premiación. Resulta que cuando la actriz estaba sobre el escenario para presentar a las hijas de Silverster Stallone su acento le jugó “una mala pasada”: dentro de su discurso quería decir “tradición anual”, pero se escuchó “tradición anal”. Inmediatamente el público estalló en risas.

Revisa el divertido momento:

Take 2 Omg @SofiaVergara you just made my night #GoldenGlobes – not an anal tradition but an anus tradition – say what? 😂🍾😂 omg #Priceless pic.twitter.com/KZbkpIIiuU

— Greg Waite (@gregwaite) January 9, 2017