Un fan invitó a Khloé Kardashian a su fiesta de graduación y esta fue su inesperada respuesta

Si crees que los famosos no responden los mensajes, o al menos lo hacen para un selecto grupo, estás en lo incorrecto. Sino mira lo que le pasó a David LeCours, que invitó a su fiesta de graduación a Khloé Kardashian.

Todo comenzó cuando LeCours, un verdadero fan de Keeping Up With the Kardashians, pero particularmente de Khloé, decidió que quería que ella fuera su acompañante en su fiesta de graduación , escribiéndole en Twitter:

“Tengo una IMPORTANTE pregunta para ti, ¿que dices?”, bajo un video.

@khloekardashian I have a HUGE question for you, so what do you say?😉 pic.twitter.com/SOODzA0nGQ — David LeCours (@DDLECOURS) 7 de enero de 2017

Repentinamente, el tweet llegó a más de 2.700 me gusta, y no es para menos. En el video se ve como el joven muestra su casa de Massachusetts mientras habla directamente a cámara, para hacerle llegar un mensaje a Khloé.

“Hay una pregunta que ha estado en mi mente por todo el último mes, y es a quién traer para mi fiesta de graduación”, comienza contando el joven. “Mi prom es el 28 de abril del 2017 y te estoy invitando”, sigue.

“Sé que probablemente te estarás preguntando ‘¿por qué debo yo, Khloé Kardashian, ir a la prom con David LeCours?’ Pero hay algunas razones del por qué creo que tú y yo seremos la pareja más bomba de la prom”, dice, muy serio.

Vestido con una chaqueta de la colección de Kanye West, Yeezus, LeCours le cuenta a la estrella del reality que tienen muchas cosas en común, incluyendo, su pasión por los productos de belleza, por el entrenamiento, y, por supuesto, sacar selfies.

“Nunca has ido a una prom, y sé que si vamos a esta fiesta juntos, será una noche para el recuerdo”, adhirió. “Así que, ¿qué dices Khloé? ¿Crees que puedes venir a mi prom?”, pregunta, tiernamente, el verdadero fan.

Pero lo que no sabía que iba a pasar es que Khloé le iba a responder tan rápido, y sorprendida: “David!!! ¿Por qué eres el más adorable??!?! Estoy viendo si puedo ir! No podré saberlo hasta varias semanas, de todas formas. Estás tan bomba en este video!! Me hiciste el día!!!!!!!!! Vamos a pasarla muy bien!! Espero poder ir! ¿Qué podremos vestir?”.

David!!! Why are you the cutest?!?!?! I am seeing if I can go! I won’t know for a few weeks though. You are so bomb for this video!! ❤️ https://t.co/F7iJ1evfBP — Khloé (@khloekardashian) 7 de enero de 2017

@khloekardashian I love you so so much!!!! Hoping you can be here, it’d be a blast! — David LeCours (@DDLECOURS) 7 de enero de 2017

@DDLECOURS you made my day boo!!!!!! We would have the best time!! I hope I can go! What would we wear?!?! — Khloé (@khloekardashian) 7 de enero de 2017

LeCours, incluso, se animó a volver a contestar: “Chica, podemos vestir lo que querramos, solo tendremos que ser bombas, lo que definitivamente seremos”. Y, por supuesto, Khloé nos dejó en shock a todos con su calidez.

<p