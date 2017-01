Así lucen los protagonistas de Dawson’s Creek, 18 años después

A casi 18 años de haberse estrenado Dawson’s Creek, se puede decir que esta serie se convirtió en algo importante para los jóvenes, que ya muchos de ellos se sentían identificados con la forma de ser de los personajes.

La serie también estableció nuevos parámetros para los contenidos que se transmitían en televisión; fue en ella donde se vio por primera vez un beso homosexual y se dio juego a problemas de autoestima y mentales en uno de los personajes, así como de drogadicción.

Sin duda, el pueblo de Capeside tenía todo: amores, conflictos familiares, enfermedades, sexualidad reprimida e incluso, un poco de racismo. Pero, ¿qué ha sido de sus protagonistas?

1. Joey Potter

Interpretada por la actriz Katie Holmes, quien después de la serie realizó varias comedias románticas aunque sin mucha trascendencia, hasta que llegó Batman Begins, donde jugó el papel del amor eterno de Bruce Wayne, Rachel Dawes. Se casó con Tom Cruise, tuvo a su hija Suri, y en 2011 se unió a la miniserie The Kennedys. En 2014 se estrenaron dos películas en las que actuó: The Giver y Miss Meadows y en el 2016 filmó All We Had; muchos aseguran que mantiene una relación con el actor Jamie Foxx.

2. Dawson Leery

James Van Der Peek participó en shows parecidos como One Tree Hill y Robot Chicken. Actuó en en el film independiente The Boy in the Box con Josh Lucas y Jon Hamm, y tuvo una aparición en la serie How I Met Your Mother. Participó en el videoclip Blow de la cantante estadounidense Kesha y formó parte de la serie Don’t Trust the B—- in Apartment23. Actualmente forma parte de la serie de televisión CSI: Cyber y espera a su cuarto hijo de su segunda esposa, Kimberly Brook.

3. Pacey Witter

Joshua Jackson, quien dio vida a este personaje, eligió los proyectos televisivos The safety of objects y The Laramie project, ambos de HBO. En cine actuó en Cruel Intention y Ocean’s eleven. Posteriormente, participó en I love your work y The pay-back allstar revue. Sus papeles más destacados hasta ahora son en The Affair y en la serie Fringe. En el lado sentimental, mantuvo una relación de 10 años con la actriz Diane Kruger hasta que en julio de 2016 se anunció su ruptura.

4. Jack McPhee

El actor Kerr Smith hizo historia interpretando al primer gay en un drama para adolescentes. Después de Dawson’s cubrió papeles secundarios en series como Charmed, Justice y Life Unexpected. Uno de sus éxitos fue la cinta Final Destination y su último rol en un proyecto fue en la serie The Fosters.

5. Jennifer Lindley

Interpretada por la actriz Michelle Williams quien formó parte del cast en la memorable cinta Brokeback Mountain y se encargó de revivir a Marilyn Monroe en My Week With Marilyn. Ha sido nominada tres veces al Oscar, en 2005, 2010 y 2011 por Brokeback Mountain, Blue Valentine y My Week with Marilyn, respectivamente. También actuó en Oz the Great and Powerful (2013) y Suite française (2014). En cuanto a la televisión, participó en la serie Cougar Town y en teatro, hizo su debut en Broadway en el reestreno de Cabaret en 2014. Estuvo casada con el fallecido actor Heath Ledger.

6. Andie McPhee

Meredith Monroe dio vida a la hermana de Jack y su carrera continuó en el mundo de la televisión con programas como Criminal Minds, The Mentalist, NCIS y Californication. También ha actuado en la pantalla grande en las cintas Minority Report y Nowhere to Hide.