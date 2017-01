El lado oscuro de Disney: un hombre que trabajó de Goofy durante 20 años reveló los peores secretos

A todos nos encantan los parques temáticos de Disney, y los que no fueron se mueren por ir porque, sin lugar a dudas, es uno de los destinos más soñados. Nuestra infancia está muy vinculada a los míticos personajes de la cadena y ¡no querríamos dejar este mundo sin conocerlos!.

Sin embargo, no todo parece ser color de rosas en Disney World. A través del testimonio de un hombre que durante 20 años trabajó de Goofy en el parque, se revelaron los peores secretos del paraíso.

Aunque todos queremos conocer a Mickey y a los castillos de Magic Kingdom o sacarnos una fotografía con las princesas de carne y hueso, después de leer sus dichos nos lo replantearemos. Según parece, detrás de la fama del parque de diversiones se encuentran verdades no tan atractivas.

Por este motivo, el ex Goofy advirtió en la declaración de su blog que: “Esta publicación no es para los que quieren preservar el espíritu mágico de Disney”. ¿Quieres saber cuáles son los secretos?

1. Bajo los parques hay un escalofriante sistema de túneles subterráneos

Como expresó el ex Goofy, el piso de cuenta con cientos de pasillos por los que los miembros del elenco se movilizan detrás de escena. De esta forma evitan el contacto con el público sin interrumpir los espectáculos y sin revelar sus verdaderos rostros. “En realidad es un poco aburrido en algunos lugares, pero espeluznante en los demás”, dijo el actor y agregó que hay un sistema automático de tubos que conecta todos los patios de comidas con el centro donde van a parar los desechos. Este sitio se encuentra detrás del Splash Mountain. “Es increíble la manera en que la basura maloliente puede viajar secretamente por debajo sin que la gente lo note”, expresó el ex Goofy y agregó que en la “planta baja” de Disneyhay dos restaurantes, una peluquería y algunas oficinas.

2. Hay una cárcel para los visitantes que no cumplen las reglas

Muchas veces hemos oído hablar de ello: dentro de los parques de Disney existe una cárcel donde son enviados aquellos huéspedes que interrumpen el orden y corrompen las reglas que establece el lugar para poder convivir. Según Goofy, la celda es en realidad sólo una habitación en la tienda de dulces de la calle principal.

3. ¿Cómo se desarrolla el casting para ser un personaje Disney?

“El proceso de audición es bastante estándar”, expresó el ex Goofy y agregó que para trabajar de un personaje de película hay que concursar en una audición. “Hay una parte de animación divertida en la que te tenés que poner en la piel de un personaje como, por ejemplo, cortar el pasto como Pluto”, sintetizó el actor.

4. Los personajes tienen prohibido conversar delante de los visitantes

“No tenemos permitido hablar con el disfraz puesto en frente de los invitados. ¡Nunca!”, exclamó sin rodeos el ex Goofy, y reveló que en el subsuelo, que funciona como el espacio privado para ellos, se puede hacer “cualquier cosa”. ”Me solía encantar contar chistes sucios a nuevos empleados desprevenidos. Tengo una buena ‘risa Goofy’ que me llevó años perfeccionar”, confesó el actor.

5. Los disfraces son incómodos: los personajes no pueden ver mucho

Según el ex Goofy, la situación que les resultaba más incómoda, es cuando los visitantes llevaban a sus bebés recién nacidos al parque y les pedían que los sostuvieran para poder fotografiarlos juntos. “No puedo verlo siendo Goofy. Además estoy usando guantes, patas gigantes o lo que sea, dependiendo de cuál sea el personaje. ¿Por qué me dejás sostener a tu bebé?”, ironizó el personaje.

6. Los personajes de Disney odian a los padres

El ex Goofy confesó que detestaba cuando los padres le decían a sus hijos: “Es sólo un chico de traje, no tengas miedo”. Según parece, esta frase es terriblemente contraproducente, y asusta más a los pequeños.

7. Dentro de los disfraces hace mucho calor

El ex Goofy padeció el intenso calor durante 20 años, hasta que se cansó. Aseguró que dentro de los disfraces se levanta una temperatura extrema, y que en verano es directamente devastadora. Sobre su experiencia, contó que: “Fue una tortura absoluta el primer mes (y sobre todo el primer desfile), pero después de unos meses me acostumbré. Después de unos años me olvidé que tenía el disfraz puesto”.

8. Cada personaje tiene una firma

¿Te ilusionaste creyendo que el verdadero Pato Donald o Mickey Mouse te hicieron una firma especial y personal en el autógrafo que les pediste? ¡Tiralo! Según Goofy, los personajes tienen firmas predeterminadas y estandarizadas que las autoridades de Disney determinaron para que todos los empleados escriban lo mismo. “Tenemos un pequeño resumen del personaje que incluye el autógrafo. Tratamos de hacer que parezca igual una vez que firmamos”, expresó el actor y concluyó: “Goofy es fácil de hacer, pero puedo escribirlo al revés, lo que haría que los visitantes se volvieran locos”.