Miley Cyrus y Liam Hemsworth lloraron emocionados por este conmovedor motivo

Miley Cyrus y Liam Hemsworth son, además de adorables como pareja, extremadamente caritativos. Es que los famosos visitaron el Rady Children’s Hospital de San Diego, en California, como parte de lo organizado por la fundación de Miley, Happy Hippie Foundation.

Allí, una niña pensaba sorprenderlos con una canción, que dio la casualidad que era una de las favoritas de Miley, llamada “The Rainbow Connection” de la película The Muppet.

La pequeña, llamada Julia Davidson y de 8 años de edad, entonó las estrofas leyéndolo del celular de su madre, mientras Miley, parada frente suyo y Liam, sentado a su altura, la escuchaban atentamente.

Ni bien comenzó Julia a entonar las primeras letras, Miley inmediatamente expresó: “¡Mi canción favorita!”, mientras se tocaba su corazón. Pero tan pronto como la niña siguió cantando, Cyrus no hizo otra cosa que emocionarse hasta las lágrimas, mientras limpiaba su llanto con sus manos. Liam, la miraba hipnotizado.

Julia terminó la canción con un aplauso generalizado en el dormitorio. “Me hiciste llorar”, comenzó respondiendo Miley. “Porque fue muy hermoso”, exclamó. Liam agregó: “¡Wow! Estuviste grandiosa”, expresó, asombrado.

Pero Miley le dijo tal vez uno de los piropos más lindos que te puede decir una cantante: “Si estaría en mi silla de The Voice, me hubiese dado vuelta. Sin dudas”, en referencia al programa en el que es jurado, donde los cantantes eligen a los participantes sin verles la cara, solo dándose vuelta si les gusta.

“Pero me tendrías que elegir como tu coach. Estamos destinadas a serlo”, agregó, emotiva. La pequeña, mientras tanto, no hacía otra cosa que sonreír. Pero no fue a la única que alegró la pareja: hubo tiempo para quitarse fotos con cada uno de los adolescentes y niños del lugar, algo quecompartió en sus redes.