Gala Caldirola le “para los carros” a Tonka Tomicic en vivo: Tuvieron un tenso momento

El jueves pasado, la popular ex participante del reality “¿Volverías con tu ex?”, Gala Caldirola, fue invitada al matinal de Canal 13, “Bienvenidos”.

Durante la jornada, Gala asistió a la sección llamada “Acoso Textual” en donde sientan a los invitados al medio y se les hacen una serie de preguntas.

Como era de esperarse, una de las interrogantes que más se le hicieron a la chica reality fue sobre su relación con el futbolista nacional, Mauricio “Huaso” Isla.

Sin embargo, esto pareció no agradarle a Gala quien frenó en seco a los panelistas, sobre todo a Tonka Tomicic.

“Mira, tengo que decir ya de antemano que yo entiendo que me pregunten, y encantada, porque yo entiendo que también estamos expuestos. No tengo problema en que me pregunten, pero no he venido a hablar de mi relación. En realidad, he venido a hablar de mí, a compartir todo lo que me está pasando, mis nuevos proyectos. No he venido a hacer una entrevista de mi relación, lo digo desde el principio“, señaló la chica reality.

Entre risas, Tonka intentó salir del paso y volvió a preguntarle si estaba o no pololeando con Isla, a lo que Gala le contestó: “Bueno, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, y lo que tenéis que saber ya lo saben“.

Ante la evasiva, Tomicic le señaló: “Esto es un juego Gala, me imagino que tu también estás disfrutando de esto. Hemos visto también tu Instagram, ustedes no tienen miedo a mostrarse y a mostrar su amor, y eso es público, por eso también lo tomamos de ahí“.