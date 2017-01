Medios de Japón están en Chile para buscar a chileno sospechoso de presunto homicido a joven japonesa

Tsubuka es una ciudad que se encuentra en la prefectura de Ibaraki, a una hora en auto desde Tokio, la capital de Japón. Este lugar fue erigido durante la década 60, y hoy en día es presentada por el país asiático como la ciudad de las ciencias, principalmente por la gran cantidad existente de laboratorios destinados a la investigación científica.

En ese ajetreo, en 2014, se habrían conocido la japonesa Narumi Kurosaki y el chileno Nicolás Zepeda.

La relación duró más de dos años. En septiembre de 2016, Narumi viajó a Francia y Zepeda la siguió. Coincidieron en el sur del país galo, en Besançon. Según testimonios que recogió Las Últimas Noticias, la joven fue vista por última vez en esa ciudad, el pasado 4 de diciembre. Desapareció. Se informa, además, que las autoridades francesas, quienes ya solicitaron ayuda al Ministerio Público, creen que Narumi fue asesinada nada más y nada menos que por Zepeda.

Esa es la razón por la que han llegado varios periodistas de Japón a La Serena. Instalados a las afuera del condominio en donde viven los padres de Zepeda, esperan la salida del muchacho. Creen que está ahí, luego de que no lo encontraran en su departamento de Santiago. Un periodista de Japón dijo que este caso está siendo ampliamente cubierto en ese país, llegando a ser la noticia que más acapara el espacio de los noticieros.

Carlos Ruiz, fotógrafo del diario El Observatodo, comentó a LUN que se ha visto a la madre del sospechoso. “Efectivamente, acá está la mamá. De hecho, la han visto varias veces pero ella no se ha referido al tema. Se da unas vueltas con el perro y a veces la acompaña una de sus hijas. Pero no pesca. No responde nada”, dijo.

La Fiscalía confirmó que Francia presentó la solicitud de extradición de Nicolás Zepeda.