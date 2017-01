EEUU: Trump critica a Meryl Streep por su discurso en ceremonia de los Globos de Oro

En la gala de los Globos de Oro, que acostumbran a ser rutinarias en cuanto a discursos, descolló el de la actriz Meryl Streep, quien arremetió, sin nombrarlo, contra el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

“Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa”, comenzó Streep, quien recibió el Globo de Oro honorífico.

La histórica actriz pronunció un discurso emocionante, sereno y combativo y advirtió: “La falta de respeto incita a más faltas de respeto. La violencia, a más violencia”.

Streep ensalzó el cosmopolitismo del cine con un repaso rápido a algunos actores nacidos fuera de Estados Unidos, y agregó que “Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros”.

“¿Qué es Hollywood, salvo un grupo de gente de todas partes?”, se preguntó la protagonista de Out of Africa (1985), que también resaltó la valía del periodismo.

“Necesitamos que hagan que los poderosos respondan de sus actos, vamos a necesitar a nuestros periodistas”, dijo.

Steeep se refirió a un momento del 2015 durante un mitin en Carolina del Sur en el que Trump agitó sus brazos y arrastró las palabras en una aparente burla al periodista con discapacidad del diario New York Times Serge Kovaleski. El magnate luego negó que estuviera imitando al reportero.

“Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza porque no era en una película. Era la vida real”, dijo Streep. “Este instinto de humillar cuando es utilizado por alguien en una plataforma pública, por alguien poderoso, llega a la vida de todos. La falta de respeto incita a la falta de respeto. La violencia incita a la violencia”, agregó.

Al final de su discurso, mencionó una frase de la recientemente fallecida fallecida Carrie Fisher, a quien se refirió simplemente como Leia: “Coge tu corazón roto y tórnalo arte”.

Por su parte, el presidente electo usó Twitter para responder a las críticas que la ganadora del reconocimiento le lanzó desde el escenario de los Globo de Oro contra él.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globo de Oro”, escribió Trump temprano este lunes.

“Ella es una lacaya de Hillary (Clinton) que perdió en grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un reportero con discapacidad (nunca lo haría), sino que solo mostré “arrastrándose” cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017