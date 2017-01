Violó a su novia y lo grabó. Orgulloso, compartió las fotos de las heridas que le dejó

Según lo que la propia víctima le relató al Daily Mail, su pareja había ejercido un fuerte control sobre su vida desde el momento en el que se conocieron en 2013, cuando ella tenía sólo 18 años. Como todas las historias de abuso, ella recuerda que él siempre la hizo sentir como princesa hasta que las cosas comenzaron a cambiar.

“Si salía de noche me hacía estar en el teléfono con él todo el tiempo. No me dejaba ver a mis amigos hombres. De hecho, eventualmente sólo me dejaba ver a mi mamá y para esas ocasiones me compraba maquillaje”.