Habla joven gay golpeado: “Me dieron dos rodillazos en la cara y me dijeron: ‘Para que el maricón aprenda'”

La madrugada del jueves pasado, Nicolás Pérez Quijano, un joven de 25 años, fue víctima de una violenta agresión a manos de un grupo sujetos que lo asaltaron, golpearon y ofendieron en reiteradas ocasiones en razón de su orientación sexual. El hecho ocurrió a eso de las 5:00 A.M en Dorsal con Recoleta, mientras se dirigía a su casa. Terminó internado en el Hospital San José.

Según lo expuesto por Pérez al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), un grupo de tres sujetos se acercó y al observar que el joven tenía pintados sus ojos le gritaron insultos como “maricón” y “fleto”. “Tras despojarlo de su mochila, y revisar que ahí tenía pinturas, las ofensas por su orientación sexual se incrementaron, a un punto que lo patearon continuamente en su cabeza y cuerpo”, señala la organización.

El relato del joven es estremecedor: “Recibí golpes porque los asaltantes asumieron que era gay por mi forma de vestir, por ir maquillado, por ir con un bolso llamativo; me dieron dos rodillazos en la cara. ‘Para que el maricón aprenda’. ‘Mira el fleto se maquilla’. ‘El hueco ocupa zapatillas moradas’, me dijeron”.

Pérez continúa contando que luego de la agresión lo dejaron “botado” y que decidió caminar hasta su casa, la que quedaba a menos de una cuadra del lugar de la golpiza. “Pedí ayuda a mi madre, quien me trajo al hospital. Una sonrisa cambia el día de muchos y aunque me la partan mil veces seguiré sonriendo, porque miedo no tendré jamás”, expresa.

“Los delincuentes exacerban su violencia al percatarse de la homosexualidad”

Producto de las lesiones, el joven -que trabaja en la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Conchalí- debió ser intervenido con cirugías de nariz y maxilofacial, a objeto de reparar variadas fracturas.

“La familia del joven está muy angustiada y desesperada. Los estamos asesorando en las acciones a seguir, al tiempo que ya derivaremos sus antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que reciban orientación psicológica y legal gratuita”, indicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El activista lamentó que sigan ocurriendo “estos brutales hechos”. “Aquí es claro que cuando una persona es una potencial víctima de robo, los delincuentes exacerban su violencia al percatarse de la homosexualidad o transexualidad de la persona, concentrándose en insultos que denigran y humillan en razón de la orientación sexual o identidad de género”, señaló.

Jiménez añadió que “las denuncias sobre estos hechos son cada vez más recurrentes, lo cual amerita un profundo análisis que será parte de nuestro próximo Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, a objeto de contribuir a la prevención de los abusos y a una comprensión más integral sobre la manera como opera la discriminación”.

El Ciudadano