La dura respuesta de Donald Trump a Meryl Streep tras polémico discurso en su contra

El presidente electo de los Estados Unidos reaccionó al encendido discurso de la multipremiada estrella, en el que atacó al mandatario por su imitación de un periodista discapacitado

Tras el tenso momento en la ceremonia de los premios Globo de Oro 2017 en el que Meryl Streep dio un encendido discurso contra Donald Trump en defensa de los inmigrantes y de la prensa :



Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos contestó en Twitter que la galardonada actriz está “sobrevaluada” y es una “lacaya” de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaluadas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globo de Oro”, comenzó diciendo Trump en la popular red social.



Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never “mocked” a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

“Es una lacaya de Hillary que perdió fuerte. Por centésima vez, yo nunca me mofé de un periodista discapacitado (nunca haría eso)”, explicó en relación con la intensa polémica sobre su supuesta imitación del periodista de The New York Times Serge Kovaleski, quien sufre de una condición crónica llamada artrogriposis, que limita el movimiento de sus brazos.

“groveling” when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

“Simplemente lo mostré en una actitud rastrera cuando cambió totalmente un artículo que había escrito hace 16 años para hacerme quedar mal. ¡Tan sólo más prensa deshonesta!”, concluyó en relación con su imitación.

El cruce entre el mandatario y la actriz se da en medio del escándalo sobre los presuntos ataques cibernéticos de Rusia durante la elecciones presidenciales de 2016, que el magnate republicano ridiculizó antes de finalmente respaldar las investigaciones, y de las reacciones de las automotrices estadounidenses ante las amenazas de Trump de imponerle mayores impuestos a la importación. Cabe destacar que Streep no fue la única personalidad de Hollywood que durante los Globos de Oro atacó al presidente electo de Estados Unidos.