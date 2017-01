Representante ONU Mujeres en Chile: “En 81 años alcanzaremos la igualdad de género y en más de 70 la igualdad salarial”

Ocurrió en el último programa de 2016 de “Hablando de” en TV Senado, cuando la senadora Lily Pérez y la representante de ONU Mujeres en Chile, María Inés Salamanca, analizaban el estado de avance de las distintas iniciativas que buscan asegurar los derechos de las mujeres.

Las panelistas realizaron un balance positivo de los últimos cambios legales que se han hecho, sin embargo, reconocieron la necesidad de avanzar con mayor celeridad en estos temas y dotar de los recursos necesarios para la implementación de diversas políticas públicas.

Fue en ese marco que la representante de ONU Mujeres en Chile realizó una proyección nada alentadora en momentos en que en nuestro país se aboga por terminar con las brechas que separan a hombres y mujeres en términos de sus derechos. “De aquí a 81 años más vamos a alcanzar igualdad de género y en más de 70 años la igualdad salarial”, disparó Salamanca, según consigna la web del Senado, agregando que “desde ONU mujeres queremos hacer un llamado a acelerar el paso”.

A modo de ejemplificar este escenario, señaló que “la tasa de desempleo femenino está aumentando” y que el 48% de mujeres con ocupación laboral en nuestro país “es muy bajo comparado con el resto”. Junto con ello, añadió que “la brecha salarial en Chile es de un 30% y en América Latina es de un 19%”.

Trabajo doméstico, postnatal y política

María Inés Salamanca se refirió también a la importancia de “repartir un poco más el trabajo del cuidado de los niños, de adultos mayores”, indicando que “las mujeres destinan 2,5 veces más que los hombres en lo que es el trabajo doméstico”.

En ese sentido, la senadora Lily Pérez planteó que también debe haber un cambio de mentalidad, recordando que “hay un porcentaje muy ínfimo de hombres que están ejerciendo el postnatal para ellos y cuando sacamos el Pacto de Unión Civil nos dijeron que se iba a desfavorecer el matrimonio y las más protegidas por el Acuerdo de Vida en Pareja son las mujeres que estaban en situación de indefensión”.

La parlamentaria se refirió igualmente a la participación de las mujeres en política, indicando que “los partidos tienen que tener la misión de atraer y convocar a mujeres”. Y agregó: “En política las mujeres somos capaces de ver ciertas cosas que los hombres no alcanzan a ver y me violenta cuando hay quienes dicen que no cree en la igualdad. Las mujeres tenemos que tener los mismos tratos y reconocimientos por el aporte que hacemos”.

El Ciudadano