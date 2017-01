Destacada actriz de Hollywood asiste a los Globos de Oro luciendo orgullosa sus vellos axilares: Llamó la atención de todos (+Fotos)

Los Globos de Oro han dado para mucho; desde discursos como el de Meryl Streep, hasta el beso que protagonizó el actor de “Deadpool”, lo cierto es que nada ha sido indiferente al ojo público. Tampoco lo de la actriz Lola Kirke.

La protagonista de la serie “Mozart in the jungle”, asistió a la premiación, ya que su serie estaba nominada a la categoría de “mejor serie o musical”, pero no logró quedarse con el premio. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención.

Lola fue captada por los flashes de las cámaras luciendo orgullosa sus vellos axilares. No es primera vez que la actriz luce así de natural, ya que en otras ocasiones se ha encargado de mostrar sin tapujos los pelos de su cuerpo.