Aprobado en general proyecto por Ley de Salud Mental en Chile

Destacando el apoyo transversal que ha recibido el proyecto –que incluye dos mociones refundidas- el diputado DC Sergio Espejo, autor de la iniciativa y el presidente de la comisión de Salud, Víctor Torres, valoraron hoy la aprobación del proyecto que establece , entre otras normas, una serie de derechos para quienes presentan algún tipo de problema mental en Chile, avanzando hacia la ley marco respectiva.

El proyecto que busca establecer normas de reconocimiento y protección de los de las personas con enfermedad o discapacidad mental será despachado a fines de enero a la sala de la Cámara.

Cabe señalar que el proyecto apunta a la prohibición de llevar adelante procedimientos invasivos e irreversibles como los casos de esterilización sin consentimiento, además de exigir la actuación de la Corte de Apelaciones para autorizar las internaciones involuntarias y supervisar estas internaciones. La iniciativa establece estándares de atención que son los mínimos que debieran tener cualquier chileno o chilena al momento de acceder a los servicios de salud en estas materias.

Al respecto el autor del proyecto, diputado Sergio Espejo señaló que “hemos dado un paso muy importante en la protección de los Derechos Humanos de las personas que tienen algún problema de salud mental. Nuestro país hoy día no reconoce derechos básicos para impedir esterilizaciones, procedimientos quirúrgicos invasivos e irreversibles, que no cuentan con el consentimiento que es indispensable, tampoco tenemos un catálogo de derechos de las personas que viven con problemas de salud mental y que son crecientemente un número muy grande en nuestro país. Ha llegado la hora de resolver esto, no solo de sacará adelante una política integral, sino que además de reconocer por ley estos derechos poniéndonos a la altura de las obligaciones internacionales que hemos contraído”.

Con respecto a la fecha establecida para presentar las indicaciones y el plazo para despacha la iniciativa a la sala de la cámara, el presidente de la comisión, Víctor Torres, afirmó que “hemos planteado ponerle una fecha para ingresar las indicaciones para que a fines de enero se despache a sala, es importante que esto siga avanzando, hemos escuchado una gran cantidad de especialistas del colegio médico y de psicólogos, instituciones que han venido a plantear cuál es su mirada respecto de contar con un proyecto de esta naturaleza. Esperamos que con esto se contribuya con una mejor estructura de derechos para los pacientes que se ven vulnerados en su atención sanitaria”.

Cabe señalar que, según datos de la Encuesta Nacional de Salud, 2 de cada 10 chilenos presentan síntomas depresivos que provocan algún grado de incapacidad funcional. En materia de gastos, en la OCDE, los chilenos son los que más gastan en salud producto de la baja cobertura de los planes y los precios de medicamentos.

Además, en los últimos 15 años, también Chile es el país que más ha aumentado su tasa de suicidios dentro de esta alianza internacional, y constituye una de las primeras 10 causas de muerte entre los hombres del país, con una tasa de mortalidad de 19,1% en el año 2010.

En la resolución se sostiene que la mayor prevalencia de desórdenes emocionales incide en el aumento de las licencias médicas, donde, a partir del año 2008, los problemas sicológicos son la primera causa de incapacidad transitoria del sistema público de salud y el ausentismo laboral por problemas de salud mental es de un 35 a 40 por ciento.

