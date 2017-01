PC y Alejandro Guillier: “Tenemos varias coincidencias”

Ayer se llevó a cabo la reunión entre el Partido Comunista y el candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, tras la cual el presidente del PC reconoció “coincidencias” con el periodista.

“Hay coincidencias en que tenemos que seguir adelante en un proceso de continuidad de reformas que de verdad emerjan en un trabajo constante con la ciudadanía, con el mundo social. Cosa que hemos coincidido no hemos logrado plenamente bajo el actual gobierno, pero que es una necesidad de rectificar”, afirmó Teillier al término de la cita.

Por su parte, Guillier aprovechó el término de la reunión para reiterar sus criticas al mandato del ex Mandatario Sebastián Piñera y señaló que “el país sabe qué pasó en el Gobierno del Presidente Piñera (…) cuando un Presidente pasa y nadie se acuerda de lo que ha hecho, es porque no fue tan relevante, y esta no es una descalificación personal”.

A la vez, indicó que “los chilenos no recuerdan ninguna reforma estructural del Gobierno del Presidente Piñera, es un hecho, no es un invento mío (…) probablemente, y no quiero ser sarcástico, si los chilenos recuerdan algo se van a acordar del Censo y del Puente Cau Cau, seamos objetivos, no hay memoria histórica”.

“Yo quiero invitar al Presidente Piñera a que, ya que dicen que hay que elevar las ideas, que se note que están poniendo ideas. Yo acabo de poner varias ideas en el debate y, en vez de acogerlo y discutirlo, empezamos otra vez con la descalificación, que se parece a este o a otro, ese falta de sustancia en debate que se dice que vamos a discutir ideas, pero lo único que se hace es pegar caballazos, no le ayuda a nadie”, sentenció Guillier.

