Este detalle de Shakira, en boca de todo el mundo tras compartir esta foto en Instagram

Si hay alguien que es capaz de crear un encarnizado debate entre sus seguidores simplemente con compartir la más inocente fotografía, esa es Shakira. Y si no, atención a los comentarios que ha provocado una de sus últimas imágenes en las redes sociales.

Después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones de Navidad entre Las Bahamas y Colombia, Shakira y su familia han regresado al hogar para disfrutar del Día de Reyes. A la cantante colombiana le tocó el rey en el roscón y quiso compartir su alegría con sus seguidores… pero no contaba con que muchos seguidores fans se fijaron en otro detalle de la imagen.

Concretamente, se criticó a la colombiana por las raíces negras que lucía en su pelo rubio: muchos de sus seguidores sencillamente no entienden cómo puede tener el pelo así de descuidado. La demostración de que Shakira y su pareja Gerard Piqué no dejan de meterse en líos y aparecer día sí y otro también los medios.

Adivinen a quien le salió el rey en el roscón? Shak Una foto publicada por Shakira (@shakira) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 8:43 PST

Afortunadamente, otros seguidores han defendido a la cantante con comentarios como este:

“Es una mujer hermosa ,con raíces a la vista y que,a todos que salen a criticar mírense un poquito su interior mangas de envidiosos y si no le gusta no la sigan o miren, tan simple como eso no soy su fan pero me choca personas que sólo salen a criticar.”

Vía ElegímalDía