Gala Caldirola se indignó con el panel de “Bienvenidos”. Así respondió a las incómodas preguntas

Hace un par de días la popular ex chica reality, Gala Caldirola, estuvo invitada al matinal de Canal 13 Bienvenidos para ser entrevistada en la sección ‘Acoso Textual’, donde se sometió a las preguntas de los panelistas del programa.

Su llegada fue anunciada con todo, y es que la popularidad de la española es para aplaudir, con decir que en Instagram suma más de 800 mil seguidores, todo gracias a su exitoso paso por el reality de Mega, “¿Volverías con tu ex?”.

Luego de su paso por el encierro, Gala decidió quedarse en nuestro país realizando eventos a lo largo y ancho de nuestro país. Actualmente se desenvuelve como panelista de Así Somos, no obstante, lo que más ha llamado la atención de su vida es el intenso romance que mantiene con el futbolista Mauricio ‘Huaso’ Isla.

Pese a que en las redes sociales Gala no duda en compartir su amor, cada vez que le preguntan sobre el tema, se pone muy incómoda y este jueves en el matinal no fue la excepción. De esta manera comenzaron a preguntarle si estaba o no pololeando con el futbolista. Pese a que en todo momento estuvo “sonriente”, terminó por parar en seco tanto a Tonka como a los panelistas.

“Mira, tengo que decir ya de antemano que yo entiendo que me pregunten, y encantada, porque yo entiendo que también estamos expuestos. No tengo problema en que me pregunten, pero no he venido a hablar de mi relación. En realidad, he venido a hablar de mí, a compartir todo lo que me está pasando, mis nuevos proyectos. No he venido a hacer una entrevista de mi relación, lo digo desde el principio“, lanzó Gala.