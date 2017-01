Ex agente de la CIA revela secretos de la guerra en Irak

El ex analista de la CIA, John Nixon, apareció en titulares el mes pasado cuando afirmó que Saddam Hussein vaticinó el fracaso de EEUU en Irak tras la invasión de 2003, justo en medio de un interrogatorio conducido por la agencia.

Nixon reveló esta semana otro secreto: que siempre estuvo en los planes del gobierno de George W. Bush atacar a Irak – incluso antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. En ese momento, afirmó, las autoridades decían que había “asuntos pendientes” con el país de Medio Oriente.

“Nunca supimos bien a qué se referían con ‘asuntos pendientes’, pero sí sabíamos que ellos querían hacer algo”, expresó el agente en una entrevista que concedió a ‘Today Programme’ de BBC Radio 4.

Como publica The Anti-Media, La familia Bush tenía una historia previa con Irak: cuando Bush padre fue presidente, él inició la Guerra del Golfo. Ésta, al igual que la de su hijo, se debió a motivos artificiales.

Bush padre señaló entonces que miles de tropas iraquíes amenazaban a Arabia Saudita, Kuwait e intereses petrolíferos norteamericanos. En esa oportunidad, el otrora director de la CIA optó por no invadir Irak, sino por desplegar tropas en Kuwait para expulsar a los soldados, medida que fue sancionada por el secretario de Defensa Dick Cheney.

Aunque la administración Bush criticaba el poderío creciente de Hussein, bajo Reagan EEUU había apoyado al régimen del dictador en su lucha contra Irán. De hecho, la CIA proporcionó apoyo táctico a Hussein, teniendo conocimiento del stock de armas químicas en su poder.

Según el agente Nixon, autor del libro Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein, el programa de armas de destrucción masiva de Irak terminó años antes de 2003, cuando EEUU intervino militarmente a la orden de Bush hijo.

“Entramos en Irak para hacer todas estas cosas, encontrar armas de destrucción masiva (que no había), ayudar a construir un nuevo Irak, establecer un estado de derecho, dar democracia al pueblo iraquí, y una por una, todas esas cosas, se desplomaron”, señaló.

El Ciudadano