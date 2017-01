Joaquín Lavín encarga capacitación en artes marciales a inspectores municipales

No había clases de yoga ni de meditación: esas colchonetas acomodadas a un lado del Parque Los Domínicos eran una orden de Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. A las 11 de la mañana estaba todo preparado para comenzar con la instrucción a los inspectores municipales, aquellos que se preocupan por resguardar la seguridad de la comuna; aquellos que desde el 1 de marzo portarán gas pimienta para disuadir delitos.

Dos maestros de Hapkido practicaban sobre las colchonetas. Repetían una máxima como mantra; una conocida en las artes marciales del mundo oriental: para reducir al otro debes ocupar su fuerza.

Y efectivamente, cuando uno de los dos tiraba un puñetazo, el otro esquivaba el golpe con agilidad, se movía de cierta manera y dominaba al atacante. Lo dejaba en el piso.

Este plan forma parte de la capacitación a 192 funcionarios municipales. La idea es darles enseñanzas para que puedan combatir de mejor manera el crimen. Las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito muestran datos interesantes a la hora de analizar esta ola comunicacional contra la delincuencia del ex ministro de Educación.

Dentro de las mediciones de este organismo está la Tasa de Casos Policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS). Abarca todos los delitos que ocurren en las calles. La cifra total, es decir, la suma y el promedio de todas estas categorías, indicó que los casos de DMCS en Las Condes disminuyeron un 4,7% entre 2015 y 2016 (variación negativa).

En ese sentido, sería difícil entender esta ofensiva de Lavín.

Sin embargo, la categoría que puede justificar es la de Robo con violencia o intimidación, que aumentó en un 5,2% entre 2015 y 2016 (ver estadísticas delictuales de las comunas de la RM aquí).

Reducir al alcalde

“¿Ellos saben hacer esto?”, preguntó el alcalde a los artistas marciales, apuntando a los inspectores que dependen de él.

Había que demostrar las enseñanzas.

Ahí salió Samuel, un guardia fortachón, que según me contó después, practica físico culturismo en sus ratos libres. Primero fue reducido y después le tocó reducir. Muy bien hecho: tomó del brazo a su atacante y lo minimizó en cosa de segundos.

En cierto momento pasó el alcalde Lavín al ruedo. Al principio no se atrevía, pero alguien lo convenció. Se paró frente al maestro de Hapkido, le prestó su mano y le dijo que se imaginara la siguiente situación: “yo soy el ladrón”. El profesor giró el brazo de la máxima autoridad de Las Condes solo hasta cierto punto, cosa de no lesionarlo ni reducirlo por completo. Lavín no gritó; pude ver esa sonrisa que empecé a conocer en 1999 para su campaña presidencial, y que dejé de ver por un tiempo. Esa sonrisa que se va; esa sonrisa que vuelve.

La arremetida en tema de seguridad no solo viene acompañada de clases de Hapkido para los inspectores municipales. Hay otras iniciativas. “Vamos a ver si ellos pueden ocupar esposas. Ellos solamente retienen. Vamos a tratar de explorar el máximo que nos permite la ley. Sigue en pie la idea del gas pimienta a partir del 1 de marzo. Queremos que ellos sepan bien qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, hasta dónde pueden llegar”, dijo Lavín.

La idea de repeler a través de electroshock parece descartada. Había anunciado la posibilidad en diciembre, pero ya no va más. “Se descartó el electroshock porque requiere mayor entrenamiento, hay un vacío legal porque no lo puede comprar cualquier persona”.

Cuando ya estaba terminando el punto de prensa, contestó si es que esta capacitación, que trae mayor conocimiento para los inspectores, se traducirá en sueldos más altos para estos. “Lo que va a hacer es que va a haber un sistema de incentivos que tiene que ver con la reducción de la delincuencia”, respondió.

Y yo no entendí.

Nicolás Massai (@nmassai)