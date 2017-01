Porno star que se dedicó al comentario deportivo hace dura crítica a jugador de la NBA y recibe una respuesta “sin filtro”

Joel Embiid, jugador sensación de los Philadelphia 76ers, está teniendo casi tanto protagonismo en las canchas como en las redes sociales, donde se ha ganado ya fama de lenguaraz. El último conflicto, sin embargo, le ha llegado servido ya que ha sido una actriz de cine porno, Mia Khalifa , la que ha logrado provocarle.

Khalifa, que se hizo famosa en 2015 como principal estrella del portal Pornhub, se ha reconvertido últimamente en comentarista de la web deportiva Fansided, donde dedica elogios y críticas a deportistas de todo orden. El último ataque, sin embargo, lo realizó en su cuenta Instagram, donde reprodujo una foto tomada por Embiid con sus compañeros Ben Simmons y Nerlens Noel con el rapero Meek Mill bajo el comentario ‘A room full of L’s”, algo así como “Una habitación llena de perdedores”.

En lugar de la callada por respuesta, Embiid la emprendió duramente con Khalifa en un comentario posterior al escribir “Says the women with miles of D”, que vendría a ser “como dice la mujer con millas de penes”. La intervención de Embiid desató una oleada de respuestas de aficionados de todo tipo en favor y en contra de ambos. Khalifa entendió la ira del jugador para zanjar la polémica: “lección aprendida, no hay que meterse con los Sixers”.