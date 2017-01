Renuncia masiva al PRO y la debacle de Ominami

A las 11 de la mañana de hoy llegaron al Servel 74 militantes del Partido Progresista de Chile (PRO) para renunciar de manera masiva al partido que dicen ya no los identifica. Durante la próxima semana continuarán las renuncias y llegarán a más de 150.

Marco Enríquez Ominami, el líder del PRO, quien fue formalizado en octubre pasado por 34 boletas ideológicamente falsas giradas a la empresa Soquimich, ha sido fuertemente cuestionado y ha tenido más derrotas que victorias. En las últimas elecciones municipales, se esperaba que el partido obtuviera triunfos en comunas importantes como Santiago Centro y San Bernardo, pero no logró ninguna de ellas.

A partir del fracaso electoral, Lucy Ovando, ex miembro de la Dirección Regional Metropolitana del PRO, dice que todo se volvió tenso y el descontento se generalizó, más aún con las dudas por el caso SQM.

No le avisaron al líder del partido que renunciarían masivamente, a pesar de los años de amistad y militancia de Lucy en el PRO. “Después de las elecciones él no se quiso reunir conmigo, porque yo ya había manifestado mi descontento sobre varios puntos (…) de hecho le hablé por whatssap y no me respondió, le dije que nos juntáramos, me dijo que me iba a avisar y nunca pasó”

En Noviembre se toparon en el último encuentro que realizaron juntos en Peñaflor, Lucy realizó por primera vez públicamente duras críticas a la gestión de Ominami, porque dirigentes históricos, nacionales y regionales, no fueron invitados debido a que se habían convertido en disidencia dentro del partido, por pedir cambiar la estrategia política.

El grupo disidente que hoy renunció se creó después de las municipales, pero Ovando dice que fueron vetados dentro del partido y excluidos. Cuenta que un dirigente de la Quinta Región, Javier Quiroz, fue llevado al tribunal interno del partido por haber publicado una crítica por Facebook. También Fabián Norambuena fue sacado de su cargo en Puente Alto por criticar al partido.

Lucy pone en duda la reciente inscripción de 16 mil jóvenes al partido, argumento que han dado como respuesta quienes no renunciaron y sostiene que le parece extraño debido al desinterés que han mostrado los jóvenes por la política y específicamente los partidos.

Después de que Ominami no se comunicó más con ella, sólo pudo quedar en conversaciones con Camilo Lagos, vicepresidente del partido con quien no faltaron los malos ratos.

“Yo había tenido bastantes conversaciones con Camilo, bueno más que conversaciones yo le planteaba mis críticas y él alegaba que la mayor parte de la directiva nacional no estaban para las críticas, por lo que la última conversación que tuve con él fue bastante dura. Terminó gritándome, estábamos en un café en Providencia y yo le decía: Camilo, por favor cálmate, estás haciendo un show. Eso era lo que pasaba cuando yo le pedía participación, democracia interna, que se transparentara el tema Soquimich y que Marco no podía ser candidato presidencial si no se aclaraba ese punto.

De todas formas, según Oviedo, a pesar de que el PRO ha intentado negociar con otros partidos para crear alianzas en vista a las presidenciales, ningún partido ha aceptado y finalmente se postulará como candidato único del PRO, sin votaciones internas ni discusiones de otros posibles candidatos.

Vasti Abarca