Polémica biografía sobre Guns N’ Roses dejó en descubierto grave acusación sexual contra su vocalista, Axl Rose

Hace pocos días se lanzó ‘El último de los gigantes: la Verdadera historia de Guns N’ Roses’, escrito e investigado por Mick Wal. El libro biográfico está dirigido al mítico grupo Guns N’ Roses, y relata hechos que no se conocían y que impactaron, sobre todo a sus más fanáticos.

En el texto se narra una historia de 1985, que involucra a Axl Rose y que, según dice Wall, está contada por sus propios integrantes.

Se habla sobre una violación a una menor de edad que habría ocurrido por parte del vocalista y, según dicen, la familia de la niña intenta denunciarlo.

De la niña no se sabe nada, sólo está lo que se escribió en este libro. Por eso muchos dudan todavía si realmente la violación ocurrió. Otros están indignados con el actuar del vocalista de Guns N’ Roses.

A continuación revisa un extracto del libro:

“Una niña desnuda y menor de edad que huía de hombres adultos por una de las calles más concurridas de Los Ángeles no iba a pasar desapercibida, y en pocas horas la Policía regresó a Hell House con la chica, buscando identificar a sus atacantes. Todos fueron retirados excepto Axl, que se escondió detrás de algún equipo junto con otra chica”.

“Mientras los policías estaban ahí afuera acosando a todo el mundo y haciendo sus preguntas estúpidas, estoy con esta chica detrás del amplificador y empezamos a hacerlo”, dijo Axl después del episodio.

“La policía se fue, advirtiendo a la banda que Axl necesitaba entregarse. Después de unos días, el garaje había sido allanado. La banda fue informada de que la niña y sus padres estaban levantando cargos por violación (por tratarse de una menor) contra Axl y Slash. Había rumores de que el garaje estaba bajo vigilancia de oficiales encubiertos, y también del pelotón de LAPD”.

“A pesar de la bravuconería de Axl, él y Slash rápidamente saltaron la escena cuando la realidad -y la posibilidad de una sentencia obligatoria de 5 años de cárcel- golpeó a casa. Slash se retiró a un apartamento que Steven estaba compartiendo con una nueva novia, Mónica (con quien Slash más tarde afirmaría que él y Steven tenían ‘tríos maravillosos’). Mientras Axl dormía en West Hollywood, haciendo uso del estacionamiento de Tower Records, baños de estaciones de servicio y restaurantes baratos”.

“Ahora estaban temerosos de tocar en vivo en caso de que Axl o Slash fueran arrestados. Cancelaron un show en Music Machine y no tomaron más reservas. Desesperado, Slash llamó a Vicky Hamilton (su promotora) y le rogó que se llevara a Axl por unos días. Hamilton tenía un departamento monoambiente en 1114 North Clark Street”.

“Ella lo estaba compartiendo con una amiga, Jennifer Perry, y trabajando como agente de Silver Lining Entertainment, además de ayudar a Guns N ‘Roses. Ese arreglo se hizo más sólido tan pronto como Axl apareció como un fugitivo de la policía de Los Ángeles”.

“Tengo una llamada de Slash -explicó la mujer- preguntándome si Axl podía quedarse y le pregunté por qué. Slash había respondido: ‘Bueno, es algo importante… la policía lo está buscando’. ‘¿Por qué la buscan los policías?’, preguntó. A lo que Slash dijo: ‘Tenía una chica en el desván, y supongo que tuvieron sexo, pero luego se enojó con ella y la encerró afuera sin ropa y fue a la policía y dijo que la violó’. Estaba aturdida y no sabía qué decir, Slash suplicó así que le dije, ‘Ok, por unos días’. Minutos después, Axl entra por la puerta con una bolsa de basura de plástico y una maleta llena de todas sus posesiones mundanas”.

“Muchas gracias Vicky, me has salvado la vida”, dijo Axl. Le pregunté qué pasó y dijo muy poco, aparte de que ‘fue estúpido, involucrando a una chica’. -No volverá a ocurrir -comentó Axl, no me dio más información, todo lo que oí sobre el incidente desde ese momento fue rumor”

¿Qué opinas?