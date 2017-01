¿Quién es Iván Borcoski?

Yo estudié Geografía en la Universidad de Chile y esa es mi profesión formal. Soy Licenciado en Geografía. Paralelamente estudié música. Contrabajo y Bajo eléctrico primero y luego guitarra, que es el instrumento que más toco. Ahora estoy con este proyecto musical Iván Borcoski + Nadie es tan Normal, lanzando el EP de 3 canciones que es la continuación del trabajo musical que se expresó en el disco debut que lanzamos a mediados del 2015.

¿Cómo viviste pasar de ser el Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades a un cantante conocido?

Jajaja, lo de famoso no sé, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien, primero en las redes sociales y luego en las radios. Siempre he estado ligado profesionalmente a las temáticas de desarrollo local y regional. Lo de “Nadie es tan Normal” lo elegimos como un juego de palabras porque hay muchos músicos que laboran en algo “formal”, que les permite sustentarse en la vida y paralelamente hacen música. Vivir de la música es muy difícil.

¿En qué estilo musical te catalogarías?

Escucho de todo y eso hace que tenga múltiples influencias. No me gustan esos fundamentalistas musicales que son sólo reggae, soul o funk. Puedo escuchar clásicos italianos de los 70 y a King Crimson, sin ningún problema, Y eso me hace tener muchos estilos. Kevin Johansen decía que como su música no tiene un género definido, es algo así como un “des-generado”, jajajaja. Yo suscribo esas palabras.

¿Qué buscas con las letras de tus canciones?

Para mí las letras son importantes y es lo que más echo de menos en la nueva música chilena que escucho. Creo que la lírica es importante. No sólo desde un punto de vista de las temáticas sino que también de la estética. Yo busco expresar emociones, mis puntos de vista sobre la vida y mis preocupaciones sociales y políticas. No me gusta esa música aséptica que no habla de la vida real. Esa música “apolítica”, eso de “yo no me meto” o “yo soy músico y no político”, definitivamente no es lo mío[1].

¿Cómo se llaman y cómo definirías tus álbumes?

El primero es “Nadie es tan Normal”, homónimo al nombre de la banda. Una mezcla de soft rock, reggae, blues y una sección de canciones tipo trova.

El EP “Tridente”, disco del que estamos promocionando la canción “La leona Mujer”, con un video de gran producción, está más rockero, más pesado. Quisimos hacer un EP con un estilo más definido.

¿Por qué el disco “Nadie Es Tan Normal” fue grabado en diversos países?

Los amigos y compañeros con los que toqué en los 90, se fueron de Chile a comienzos del 2000 y el 2013 cuando el fantasma del disco que habíamos dejado casi terminado en “In illo tempore” nos empezó a rondar, yo empecé a trabajar maquetas que le mandé a Ricardo Vallejos a Dubai, donde vive y allí empezó a trabajar las guitarras eléctricas. Patricio Tapia hizo lo propio con los saxos y vientos, desde París que es donde reside. Acá en Chile, en los Estudios Paraíso, junto al productor musical Patricio Quintana, fuimos editando y grabando los demás instrumentos y sumando el violoncello de Norma Jaramillo y las voces de Marianela González, hasta llegar a la mezcla a fines del 2014 y el disco salió en junio de 2015.

¿A quiénes dedicaste esa emotiva canción llamada “Banderas Rojas”[2]?

Es una mezcla de mis recuerdos ochenteros. Recuerdos de militancia. Es una canción muy personal que empecé a escribir el día que murió Rodrigo Rojas de Negri, luego de agonizar varios días. Escribí una parte de la canción y la retomé cuando algunos conocidos y conocidas míos fueron asesinados en la llamada “Operación Albania” del 15 y 16 de junio del 87. La verdad es que no podía terminar esa canción, me provocaba tanta emoción que simplemente no conseguía terminarla. Pero trabajando las canciones para el disco, me armé de valor y me puse a terminarla. Yo sé que es una canción triste, desgarrada pero es lo que me tocó vivir y si la vida ha sido dura, hay que hacerse cargo. Me ha escrito mucha gente por las redes sociales diciendo que escuchan mucho esa canción. Una chica me dijo que esa canción la hacía llorar pero que la seguía escuchando. Hace poco me escribieron para contarme que en el funeral de un militante de izquierda ochentero la habían puesto como despedida. Igual es fuerte que me digan eso.

¿Cuál fue el aporte de Toño Silva a tú banda?

Toño Silva coincidió con mi gran amigo Ricardo Vallejos en una banda chilena bastante exitosa de fines de los 80 que se llamaba “Jaque Mate”. Toño es un amigo y un gran músico que se dio el tiempo para grabar algunas baterías y acompañarnos en el lanzamiento. Desde el 2001 es el baterista de Charly García y tenerlo en el disco es un honor.

¿Quiénes forman parte de tu banda?

Miguel Ángel Carabantes es el batero en vivo. Marianela González está en los coros; Matías Maldonado en la guitarra eléctrica; José Miguel Rosas, en teclados, Patricio Quintana en bajo y dirección de la banda y arreglos musicales. Cuando está en Chile se suma Ricardo Vallejos, que es un show aparte con su guitarra eléctrica. Y también cuando sus compromisos lo permiten, la maestra Norma Jaramillo nos acompaña con su violoncello.

La mayoría de las canciones son compuestas en letra y música por ti, salvo “Sin Plumitas” de Santiago Lupino ¿por qué esta excepción?

Porque es una canción del disco que dejamos listo a fines de los 90 y nos gusta. De hecho estamos grabando una nueva versión para el disco que lanzaremos en agosto de 2017.

¿Cuál es el objetivo de la canción “Telarañas del silencio”[3]? ¿Qué significa que en tu video aparezca Ernesto Lejderman?

Ernesto tuvo la valentía y la tranquilidad de enfrentar en TV al ex general Cheyre (Juan Emilio), acusado de participar en el asesinato de su padre y de su madre. Es un amigo querido, además. Hace un par de años, tomándonos unos “fernets” en Buenos Aires, le dije que iba a escribir una canción sobre los pactos de silencio y así salió esa canción, en cuyo video aparece Ernesto.

¿Te definirías como un cantante-político o un político-cantante?

Todos somos políticos por acción u omisión. Nos quieren hacer creer que los “políticos” son unos oscuros profesionales encorbatados. Yo con la música no busco hacer proselitismo ni andar pontificando a favor o en contra de tal o cual tema. Soy un músico que vive en una sociedad y tengo los ojos abiertos y la mente también. Me gusta pensar, opinar y mantener esa buena costumbre de debatir

En momentos de crisis de confianza con los partidos políticos, tus letras y música parece sortear este escenario ¿Lo crees así?

Creo que es más fácil cantar reggaeton, jajajja. Pero sí, creo que la gente está enojada con determinados comportamientos de “políticos” pero sigue interesada en los temas que hacen el escenario de su vida: educación, salud, previsión social. Creo que el juego de “vaciar” la democracia es el juego de los poderosos de siempre para seguir “cortando el queque” ellos solos. Yo, humildemente, sin querer dar grandes mensajes, quiero escribir canciones sobre la vida que me toca vivir, de lo social, lo político. Canciones de amor, por cierto también. Un amigo me decía una vez con mucho sentido, que las relaciones de pareja muchas veces se entienden como relaciones de poder y de ahí se desprenden otras canciones sobre igualdad de género, temas sobre la violencia intrafamiliar, muchos temas como para andar cantando por ahí.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

El 2017, en el verano seguiremos promocionando el EP “Tridente” y tocando en vivo. Estamos haciendo visitas a radios, nos interesa sonar más en las radios y estamos visitando muchas emisoras a nivel de regiones especialmente. En agosto de 2017 lanzaremos un nuevo disco con 10 canciones nuevas y esperamos que eso comience a consolidar nuestro trabajo y nos permita tener más audiencia que conozca nuestra música.

Por Sergio Salinas

NOTAS

[1] Iván Borcoski compartió algunas de sus letras para mi nuevo libro que saldrá este año titulado “Historia del Partido Socialista de Chile. Memoria de militancia”.

[2] Véase https://www.youtube.com/watch?v=I4TKSdz4aok

[3] Véase https://www.youtube.com/watch?v=Ga00LsTTHgg