Esta niña de 6 años tenía cáncer: Probaron un nuevo tratamiento ¡y el cáncer desapareció!

Tan sólo seis años tenía Erin Cross cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda que la tenía al borde de la muerte.

Pero un tratamiento le salvó la vida. Esta pequeña se convirtió en una de las primeras personas en el mundo en probar un novedoso tratamiento genético y hoy su cáncer se le ha desvanecido del cuerpo.

Se trata de un tratamiento experimental de Aplicaciones Clínicas de células T con Receptores Quiméricos Antigénicos en donde las células del paciente son modificadas en un laboratorio para que de esta manera ataquen y eliminen el cáncer al ser inyectadas nuevamente al paciente.

Este novedoso tratamiento lo obtuvo gracias a que su familia logró recolectar 122.000 dólares en una campaña por televisión en el programa “Esta Mañana” de ITV. De esta forma, pudo volar junto a sus padres desde Inglaterra hacia Seattle para recibir la ayuda que tanto necesitaba.

Luego de revisar los resultados en el Hospital de Niños de Seattle la familia no podía creer cuando les dijeron que el cáncer había sido erradicado del cuerpo de Erin. “Recibimos una llamada del hospital que nos dijo que todas las células de cáncer se habían ido. No podíamos creerlo, porque ella nunca había salido limpia de ningún tratamiento antes. Ahora ella puede jugar como cualquier niño de 6 años“, dijo su madre, Sarah Cross.

“Estoy tan feliz de que logré que consiguiera la prueba en Seattle, de otra forma ella no estaría aquí hoy. Sabía que la terapia con células T sería la única opción cuando la quimioterapia no funcionaba. ¡El instinto de madre lo hizo todo! Nunca habíamos tenido un examen de médula ósea negativo antes, es increíble escuchar que no hay signos de leucemia. Solo quiero agradecer a todos desde el fondo de nuestros corazones”, agregó la feliz madre de la pequeña.

¡Una muy buena noticia para la familia, el mundo y la ciencia!