Una usuaria de Internet compartió la foto de un búho sin plumas: La imagen tiene a todos shockeados

Los búhos son animales hermosos y únicos, su gran plumaje y bellas características lo hacen una de las aves más lindas.

Sin embargo, ¿te has imaginado cómo se vería sin sus plumas? Una usuaria de internet sí, por lo que decidió buscar en Google, encontrándose con esta desagradable respuesta.

La joven comentó junto a la foto “acabo de googlear cómo se verían los búhos sin plumas y estoy severamente shockeada”.

Mira la imagen a continuación:

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl

TFW someone interrupts you when you're in the middle of the spookiest meeting of all time pic.twitter.com/RqojCv4R5S

— Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) January 8, 2017