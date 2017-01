Tiago Correa decidió hablar sobre su quiebre con Mayte Rodríguez: Rompió el silencio y se sinceró

El quiebre de la relación entre los actores, Mayte Rodríguez y Tiago Correa tiene a todos atentos sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

Hace algunos días la madre de Mayte, Carolina Arregui, dio algunas declaraciones que dejaron entrever supuesta infidelidad por parte del actor.

Pero ahora, Tiago asistió al programa radial Una Nueva Mañana, en donde se le consultó sobre las razones que llevaron al término de la relación.

“Bueno, ni hablemos del amor con Tiago Correa, porque yo creo que va como en la cuarta oportunidad, ¿o no?”, le dijo la periodista, Cecilia Rovaretti.

A lo que Tiago le respondió: “Como en todo. ¿Cuánto crees tú?”, a lo que la entrevistadora radial le dijo que “muchas”.

Ante ello, el actor se defendió diciendo “Es que no he tenido tantas oportunidades. No. Yo he sido un muy buen pololo. Yo he tenido no más de ¿cuatro?, ¿cinco? (pololas) en toda mi vida“, por lo que Rovaretti le señaló: “Pero te separaste, te dieron otra oportunidad y te volviste a separar“.

Siguiendo con la conversación, Tiago Correa le dijo a la periodista “Claro, pero el amor es así también. El amor es una cosa que va y viene y son de a dos. Entonces, ese amor va dependiendo de los procesos, los caminos, y no ha tenido que ver con las segundas oportunidades. En ese sentido, he tenido encuentros en la vida y caminos que se separan o se juntan”.

A lo que Rovaretti le preguntó: “¿Por qué a veces se separan esos caminos en una pareja?” y el actor sentenció: “Yo creo que por distintos caminos que uno tiene que tomar. Uno tiene que asumir su rol y su propio camino. Y algunas veces su propio camino, de dos personas, no necesariamente tiene que ser juntos, aunque se amen, aunque se quieran. Entonces, así es”.

Eso no le quedó muy claro a la periodista, por lo que le preguntó cuál fue el camino que decidió tomar cada uno que hizo que el quiebre haya sido tan abrupto.

Y el actor dijo: “Lo que más me gusta es que ha sido una relación maravillosa, lindísima. Y como es tan linda, yo la quiero cuidar muchísimo. Y hay razones que tienen que ver con ella y conmigo, que nosotros estamos cuidándola mucho y que nosotros sabemos. Y que lo dos queremos seguir cuidando y respetando lo lindo que fue. Entonces, si uno la abre, mmm, terminamos yéndonos a un reality show“.