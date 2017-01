Ossandón manda al retiro a Lagos y Piñera tras resultados de encuesta CEP

El precandidato presidencial derechista, Manuel José Ossandón, sugirió a los ex presidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos que abandonen la carrera presidencial. ¿La razón? Los resultados de la última encuesta CEP. A pesar de que Piñera lidera las preferencias de los encuestados, el ex alcalde de Puente Alto cree que llegó a su techo y que difícilmente podrá imponerse al candidato que va en alza: Alejandro Guillier.

«Cuando uno se da cuenta que hay personas con las que uno compite, que son 100% conocidas, que hacen una tremenda campaña, si él (Piñera) está desplegado en todo Chile, es un equipo inmenso y marca 20 puntos, es realmente malo. Yo me habría retirado», señaló en conversaciónn telefónica con radio Sonar.

Sobre Ricardo Lagos, Ossandón expresó: «Yo no sé pa’ que gasta plata en la primaria. Además está cometiendo lo que nos pasa siempre en Chile, que uno no sabe retirarse a tiempo y, en vez de salir por la puerta delantera, va a salir con una derrota por la puerta trasera. Una lástima».

Sin embargo, el senador por Santiago Oriente reconoce que si las elecciones fueran este domingo, Piñera sería más competitivo, «pero yo creo que él está en el techo y yo estoy en el piso», acotó.

En este sentido, comparó el caso de Piñera con su experiencia como alcalde de Puente Alto, entre 2000 y 2012. «Yo soy muy conocido en Puente Alto, porque soy ex alcalde. Decido en un par de años más ser candidato a alcalde, pero me voy a medir y marco 20 puntos y el 60% de la gente no se define por mí, me está diciendo que no me quiere y que es súper difícil que lo convenza. Por eso yo hablo que este es el techo», argumentó Ossandón.

El Ciudadano