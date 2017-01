Kel Calderón es duramente criticada por usar prenda fuera de temporada

Para muchas, Raquel Calderón, se ha transformado en un ícono de la moda, ya que siempre sorprende con distintos Outfit en los diversos eventos de la capital.

Pero esta vez en una de sus última publicación de Instagram, la egresada de Derecho, llamó la atención de varios de sus seguidores, ya que aparece usando unas botas negras con estrellas en pleno verano.

Algunas de sus fanáticas aplaudieron su look, explicando que si bien, las botas y calor no son buena combinación, pero la hacían ver muy cool.

Mientras que otros odiaron su look y lo encontraron poco realista para usar en pleno verano. Recordemos que Kel, se encuentra en Santiago donde la temperatura sobrepasarán los 30 grados.

