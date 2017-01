Mauricio Isla sorprendió a Gala Caldirola con emotivo video

Hace unos días, Gala Caldirola y su amiga Giuliana Cagna, se integraron al panel de ‘Así Somos‘ de La Red.

La española y Mauricio “Huaso” Isla, tienen una relación hace ya unos meses y se ven más enamorados que nunca.

El seleccionado nacional, quiso sorprender a Gala y le envió un video con un tierno mensaje:

“Quiero mandarle un gran saludo a todo el elenco de Así Somos, especialmente a mi novia Gala, estando lejos te apoyo igual mi amor y te deseo lo mejor”.

Pero eso no fue todo ya que Mauricio continuó con un particular mensaje para Salfate: “Una advertencia a Salfate, cuídala y compórtate, pórtate muy bien porque te estoy mirando”.

Gala no se esperaba esta sorpresa y comentó muy emocionada que hace ya dos semanas que no lo ve y que lo extraña mucho, respondiéndole “yo sé que siempre me apoyas en todo y yo a ti también. Te amo y soy muy feliz de que hayas llegado a mi vida y prontito nos vamos a ver. Te amo”.

Vía TKM