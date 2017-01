¡Oops! Kylie Jenner queda expuesta por su propio novio: ¿tiene un “tercer pezón”?

Una foto de la discordia ha levantado las sospechas de los seguidores de Keeping Up With The Kardashians sobre un curioso pezón en otra parte del cuerpo que tendría la ídola juvenil, hermana menor del clan Kardashian, Kylie Jenner.

Acostumbrados a los excesos de Photoshop y maquillaje por parte de Jenner, quienes interceptaron el extraño bulto en la foto lo están dudando dos veces antes de definir de qué se trata. Todo comenzó cuando recientemente su novio, el rapero norteamericano Tyga, publicó una foto de ambos en trajes de baño comiendo y relajándose.

Es en la misma imagen, donde ocurrió el descuido.

Al mirar atentamente la fotografía puedes ver de qué se trata. ¿Encuentras el tercer pezón?

Es a la altura de la rodilla derecha que Jenner que se puede reconocer un extraño bulto, una especie de prominente lunar, que muchos apodaron como pezón por su gran tamaño. Algo que no se ha visto en otras fotos de la estrella.

Algunos de los usuarios de Instagram comenzaron a plantear sus teorías. Uno comentó que “Oh mi Dios, Kylie tiene un tercer pezón, es real – ¡miren su rodilla!”; o “No sabía que los pezones podían crecer en las rodillas”. Todos estaban confundidos sobre el uso de retoques, un lunar o Photoshop. Y aún no se han referido oficialmente al tema.

¿Qué crees tú?