10 celebridades que supuestamente son swingers (FOTOS)

La definición de swinger apunta a aquellas personas que pese a tener parejas estables, no tienen inconvenientes en tener relaciones sexuales con otros que les resulten atractivos. La práctica, obviamente, debe estar acordada entre las partes, para evitar rupturas por celos o sensaciones afines.

Lo que la gran mayoría ve como infidelidad, los swingers lo perciben como experimentar la sexualidad sin restricciones. Y así como esto es un tema de la vida privada, algunos no tienen problemas en hacerlo público, como ocurrió en un osado reality show de la televisión estadounidense.

En el caso de las celebridades, la prensa de espectáculos ha especulado con muchos famosos que realizan esta práctica y que viven su sexualidad sin complicaciones, varios de ellos sin ocultar sus gustos por otras personas distintas a sus parejas estables.

El siguiente listado, publicado por Ranker.com, muestra a famosos que supuestamente son swingers y sobre los que los medios de espectáculos han escrito en numerosas oportunidades:

Megan Fox y su pareja supuestamente tienen un acuerdo que les permite dormir con otras personas.

Previo a su ruptura con Brad Pitt, Angelina Jolie dijo que dudaba que “la fidelidad sea absolutamente esencial para una relación”.

De Ashton Kutcher y Demi Moore se decía, cuando estaban juntos, que habían sido swingers.

La prensa de espectáculos ha publicado que Justin Timberlake supuestamente tiene un acuerdo con Jessica Biel que le permite estar con otras mujeres.

Jada Pinkett Smith es la esposa de Will Smith. El actor ha dicho que la pareja está abierta a tener sexo con otras personas: “Nuestra perspectiva es que no tienes que evitar lo que es natural y tú te vas a sentir atraído por otras personas. Si eso ocurre, entonces uno le dirá al otro ‘mira, necesito tener sexo con alguien’, pero no lo voy a hacer si el otro (integrante la pareja) no lo aprueba”.

Demi Moore y Ashton Kutcher, durante su matrimonio, supuestamente aprobaban las prácticas swinger.

Un comentario frecuente entre la prensa del espectáculo es que Julia Louis-Dreyfus y su esposo Brad Hall tienen un matrimonio abierto.

Tilda Swinton ha tenido relaciones paralelas sin complicarse sobre esto.

Carey Hart y su esposa Pink supuestamente tenían un matrimonio abierto, pero derivó en celos y peleas.

Alan Cumming es otro de los que ha reconocido la práctica swinger.