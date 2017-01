La nueva Miss Helsinki y Miss Cuerpo Perfecto 2017 de Finlandia no tiene contento al público: La acusan de ser “fea”

En Finlandia se desató una gran polémica luego de la elección de Miss Helsinki 2017. Resulta que al público finlandés no le gustó para nada que Sephora Lindsay Ikalaba, de 19 años, haya ganado el concurso.

¿Por qué? La acusan de ser fea. Atrás quedó el discurso de “país desarrollado” en donde las mujeres son vistas por algo más que los atributos físicos. Para ellos, la apariencia parece ser lo más importante y lo han hecho notar con comentarios agresivos y racistas.

Sephora fue elegida Miss Helsinki y Miss Cuerpo Perfecto 2017 en dicho país. Si bien es de Nigeria ella creció y se siente parte de Finlandia, pero a los ciudadanos de ese lugar parece no importarles…

It would be racist and bigoted to say she's equally beautiful and Finnish #MissHelsinki #misshelsinki2017 pic.twitter.com/JhtyCRwOoi

🆘‼️🤔🔥 Welcome to #Finland … Miss #Helsinki 2017, a classic Nordic beauty. pic.twitter.com/59Xu1Qhako

She's not even good looking enough to win a beauty contest in Nigeria!….for men!

This just says it all#WhatAFarce#MissHelsinki2017 pic.twitter.com/Iu38fw0fAc

