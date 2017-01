Paparazzis sorprenden a Selena Gómez y The Weeknd entre besos y abrazos

¡Los descubrieron! Y en primera instancia, lucen bastante serios. Selena Gómez y el cantante The Weeknd han sido avistados por las calles de Santa Mónica, caminando muy acaramelados entre besos y abrazos.

Algunos pensaban que se harían realidad los rumores de reconciliación entre el rapero y Bella Hadid, su pareja hasta hace poco. Gómez, por su parte, había mantenido en secreto detalles de su vida íntima y estuvo desconectada debido a su crisis de lupus. Pero ya no pudieron escapar y al parecer ambos están juntos.

Ninguno ha confirmado la relación por ahora, pero es indudable que algo sucede entre ambos.

Estas son las fotos que lo comprueban.

Selena Gomez and The Weeknd spotted in Santa Monica pic.twitter.com/g5kMmKSte9 — Selena Gomez News (@SelenaHQ) January 11, 2017

Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica pic.twitter.com/Wy2r6DgjR1 — Selena Gomez News (@SelenaHQ) January 11, 2017