Se suma el “Cholo” Simeone: Otro grande de Europa que iría por Alexis Sánchez

Es temporada de pases y por lo mismo, el futuro de varios cracks del mercado europeo se mantiene incierto. Uno de los más renombrados en la prensa es el del chileno Alexis Sánchez.

Todos despues de que las negociaciones entre Alexis Sánchez y el Arsenal para la renovación del delantero siguen estancadas y la incertidumbre sobre el futuro del chileno crece cada día. Por eso, varios son los clubes que han mostrado interés en el tocopillano, entre ellos el Atlético de Madrid.

Según informó el diario español Mundo Deportivo, el club colchonero tendría en carpeta al chileno en caso de que su gran estrella, Antoine Griezmann, decida dejar el equipo.

“Antoine Griezmann, en el podio del Balón de Oro y del The Best después de una sensacional campaña 2015-16 en el Atlético de Madrid, es uno de los jugadores más codiciados del momento. El internacional francés, al que se ha colocado en la órbita del Manchester United, PSG… ha dejado claro que no se quiere ir del Vicente Calderón pero, en un mercado loco, ya se empieza a hablar de rumores”, señaló.

“El Atlético de Madrid querría cubrirse las espaldas y ya piensa en el que podría ser el sustituto de Griezmann en el hipotético caso de que este decidiera cambiar finalmente de aires. En este sentido, el crack en el que piensa el club del Manzanares: un Alexis Sánchez que no ha renovado aún contrato con el Arsenal”, agregó.