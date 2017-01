Hombre celoso le mordió la cara 21 veces a su ex pareja para que “nadie la vuelva a mirar”: Pensó que se la comerían viva

Melody Moon es una chef de 25 años que vivió los momentos más horribles que se pueden tener. La mujer terminó con su pareja Jamie Mitchel, de 27 años, cuando comenzó a notar que el hombre tenía conductas demasiado celópatas.

En un principio, su relación era color de rosas. Se conocieron en la primaria y años después volvieron a encontrarse. Ambos chefs, trabajaron juntos y comenzaron una bella relación. “Estar con Jamie parecía mi destino. Nos enamoramos, trabajábamos juntos toda la semana, y la mayor parte de los fines de semana la pasábamos en su casa. A penas y pasábamos momentos separados”, cuenta la chica.

Pero todo empezó a cambiar cuando ella empezó a notar conductas bastante posesivas que la fueron incomodando. Él se volvió desconfiado y la acusaba de infidelidades que ella no cometía.

Es por eso, que decidió terminar con él, pero a Mitchel no le pareció y le siguió insistiendo. Ya en una ocasión la forcejeó y la trató de aventar por un segundo piso. Afortunadamente, Melody se salvó y los vecinos llamaron a la policía, quienes le prohibieron al hombre acercarse a ella.

Pero él insistía con mensajes de texto y llamadas que no la dejaban en paz.

Un día, mientras ella caminaba por la calle se lo encontró de frente. Fue en ese momento que Mitchel aprovechó de “pedirle disculpas”… lloró y la convenció de que le quería explicar todo en su casa, donde supuestamente estaría la madre de él para que así ella no se sintiera incómoda.

Pero esto no fue así. Melody llegó hasta la casa de Mitchel. Ambos estaban solos. El hombre la ahorcó y la arrastró diciéndole “vas a morir” en reiteradas ocasiones.

Fue entonces cuando el hombre acercó su boca a la cara de Melody, mordiéndola 21 veces para que de esta manera “ningún hombre la volviera a mirar”.

“Gritaba como un loco, la sangre salía al rededor de su boca. Me golpeó y me escupió. Pensé que iba a morir y me desmayé. Cuando desperté, mi rostro palpitaba”, cuenta la joven.

Un vecino llamó a la policía, y Mitchel sólo atinó a tirarla en la cama de su madre.

Al verse al espejo, Melody no se reconocía. Tenía la cara completamente desfigurada. Las mordeduras le fracturaron huesos del ojo, la nariz y el mentón.

El dolor físico no es sólo lo que se llevó Melody, también asiste al psiquiatra para tratar la ansiedad que le provoca el estrés post-traumático luego de esta terrible escena.

Mitchel fue encarcelado sólo 2 años y tiene restricción de acercarse a ella. Nada para todo el daño que provocó.