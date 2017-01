Beast Discos se toma el MFEST 17 con Niño Cohete, Fármacos, Miss Garison, Planeta No y We Are The Grand.

La nueva versión del festival veraniego organizado por Matucana 100 tendrá un día dedicado a parte de las bandas pertenecientes al sello Beast Discos que será la noche Pop para el día 14 de enero.

El sello originario de Concepción por primera vez se instala en el MFEST para mostrar parte de su catálogo de bandas en vivo, quienes han cosechado un gran 2016 con lanzamiento de discos, presentaciones en festivales internacionales y de alabadas críticas en medios.

Esta versión contará con una de las últimas presentaciones de Niño Cohete, quienes anunciaron su disolución hace unos días, el MFEST será la antesala de lo que será su concierto de despedida que pronto se estará informando.

Fármacos estará presentando su “Estado de Gracia” (2016), flamante segundo disco que entrega un trabajo maduro con gran aceptación en medios y en el público, además interpretarán una selección de sus trabajos anteriores que le ha validado como una de las mejores de nuevas propuestas pop nacional. Su concierto de lanzamiento contó con un teatro de Matucana 100 a capacidad completa.

Miss Garrison presentará su aclamado “Al Sol de Noche” (2016), quienes han cosechado reconocimientos en el extranjero y prensa nacional, este disco sucesor de “Tire y Empuje”, “deAaB” y “Land Of Aloha”, han colocado a la banda como una referencia obligada en el medio musical, siendo destacados por músicos de trayectoria como Carlos Cabezas (Electrodomésticos) y Colombina Parra.

Planeta No llega al escenario de Matucana 100 como una de las bandas revelación del pop nacional gracias a su Ep “Matucana” y su primer disco “Odio”. Durante el 2016 estuvieron girando por España, Perú, México, Costa Rica, Colombia; dentro de sus hitos estuvieron su destacada participación en Lollapalooza Chile 2016 y Primavera Sound de Barcelona 2016. Este año son parte del cartel de La Cumbre del Rock Chileno.

We Are The Grand presentará su disco “Volver” (2016) que los han tenido girando por México y diferentes ciudades nacionales. Este año serán parte del prestigioso festival Vive Latino de México y de Lollapalooza Chile 2017. En el 2016 fueron reconocidos por diferentes medios por “Volver” y sus excelentes shows, entre ellos su concierto de lanzamiento en el Teatro Nescafé de Las Artes donde agotaron las entradas.

Beast Discos nace en el invierno del año 2005 en la sureña ciudad de Concepción, Chile. Fue creado originalmente por músicos con la intención de editar sus propios discos. Con los años esa función se extendió a otros valiosos artistas, quienes siguieron aportando su música y dedicación.

Hoy, Beast Discos ofrece uno de los catálogos más interesantes de la música chilena, reconocido por especialistas y gente de la industria musical. Se puede encontrar diferentes estilos de música; folk, rock, pop, y electrónica.

MFEST 2017: Noche pop .

Fecha: sábado 14 de enero, 21:00 horas.

Bandas: Niño Cohete, Fármacos, Miss Garrison, Planeta No, We Are The Grand

Lugar: Explanada y Galería de Artes Matucana 100 (Matucana 100, Metro Quinta Normal).

Entradas: $5.000 (preventa) y $7.000 (general).

Venta: Web Matucana 100, boleterías de Matucana 100, Nothing Store (Portal Lyon, local 54 – B) y Kaliyuga Distro (Nueva Procidencia 2160, local 50).

www.beastdiscos.cl