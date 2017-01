Así reaccionó Bella Hadid tras las fotos de Selena y The Weeknd

El drama en Hollywood parecería no tener fin. Luego de que salieran a la luz unas IMPACTANTES e inesperadas fotos donde se ve claramente a Selena Gomezbesando a The Weeknd, estábamos ansiosos por ver cuál era la reacción de Bella Hadid, la ex novia del cantante.

La pareja estaba disfrutando de una cita, que duró tres horas, en el restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Monica. Las fotos fueron tomadas mientras la pareja estaba esperando su vehículo, y por lo que se ve en las fotos, no les importó en absoluto la presencia de las cámaras.

Definitivamente esta es una pareja que jamás creímos que se formaría. Nunca dieron indicios de estar coqueteando, siquiera de ser amigos. La única vez que los habíamos visto juntos antes, había sido en el Victoria’s Secret Fashion Show 2015.

Pero luego de ver estas fotos, lo primero que pensamos fue ¿Cómo afectará esto la amistad entre Gigi Hadid y Selena? Después de todo, ellas pertenecen las dos al súper exclusivo squad de Taylor Swift, y si bien Sel es su mejor amiga, la cantante tiene una relación sumamente estrecha con Gigi… Las próximas reuniones del squad probablemente sean tensas.

Pero lo que estábamos esperando era la respuesta de Bella luego de ver las fotos, y la tan esperada reacción llegó, en una forma típica de este siglo: Bella dejó de seguir en Instagram a Selena. ¿Qué otra forma podría haber encontrado, en este siglo, la modelo de declarar su disconformidad con esta nueva “pareja”? Si bien la pareja no es formal, ni es algo muy serio (por ahora), la hermana menor de Gigidecidió ayer mismo dejar de seguirla.

Una fuente le reveló a E! News, que la cantante y la modelo no eran muy amigas, se conocía por su hermana, y por haberse visto en diversos eventos, es decir, no es que Selena le robó el hombre a su amiga, o que The Weeknd está intentando poner celosa a Bella. Pero según reveló Cosmopolitan, Bella había likeado la foto que Selena había publicado en su cuenta de Instagram, que señaaba su regreso a las redes sociales, luego de su descanso del ojo público.

Otra fuente le confirmó al sitio, que la razón por la que se mostraron en público tan cariñosos, es porque a ninguno de los dos le importa que el mundo sepa sobre su relación. “[The Weeknd] siempre sintió algo por Selena. Cree que es extremadamente talentosa y sexy. Recientemente comenzaron a hablar, antes de las fiestas pero ella ha estado en su radar desde antes. Están en el mismo nivel con las expectativas y creen que el otro es muy gracioso. Están tomando las cosas con tranquilidad, y se están conociendo,” señaló la fuente.