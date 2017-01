La épica respuesta de Cara Delevingne a un ‘hater’ que la insultó por este motivo

Si bien la modelo Cara Delevingne está atravesando su mejor momento, y por este motivo, su agenda está permanentemente repleta de eventos, pasarelas, sesiones de fotos y sets de filmación, ella siempre separa parte de su tiempo para dedicarlo a trabajo solidario. Así fue como el pasado fin de semana la modelo viajó a Uganda, para conocer a personas refugiadas y compartir con ellos un momento inolvidable.

La modelo viajó en compañía de la fundación Girl Up, entidad que intenta estimular la formación de chicas en situación de riesgo. “En camino a hacer algo increíblemente emocionante, y estoy muy nerviosa”, expresó Cara a través de su cuenta de Twitter, y luego compartió las imágenes de los encuentros con sus seguidores.

Pronto las fotografías del viaje se llenaron de likes y comentarios positivos. Sin embargo, algunos haters comenzaron a insultarla, y la modelo decidió contestar. “Espero que tengas un trabajo real. No puedes vivir de tus cejas para siempre”, le dijo el usuario @BradTheLadLong en la red social.

Try doing something for the world, period! I have no time no another man trying to tear down a woman for being successful. https://t.co/TXqkzEnDMz

— Cara Delevingne (@Caradelevingne) 7 de enero de 2017