Esta mujer bajó 52 kilos y reveló su secreto para convertirse en una modelo

Su nombre es Mathilde Broberg, tiene 21 años y de pequeña fue víctima del bullyng por su sobrepeso. Sin embargo ella se casó de la angustiante situación y decidió tomar una drástica decisión para su vida.

Por tal motivo, adoptó una medida increíble y fácil de imitar. “Decidí que ya no comería montañas de comida. Sólo como un plato y siempre utilizo cuchara de té, así me lleva más tiempo comer y no me atraganto con los alimentos. Engaño a mi mente, me funciona”, reveló.

El esfuerzo de muchos años y cambios de hábitos alimenticios le permitieron a esta joven danesa reducir 52 kilos. Pesaba 126 kilos y su índice de masa corporal llegó a 40,6, la categoría más alta de obesidad.

Actualmente pesa 68 kilos y selló su vínculo con una marca de ropa deportiva. Para ello fue indispensable el cambios en su rutina y para opacar el exceso de piel, ella entrena muy duro para que se transforme en músculo.

“Cuando bajé de peso, mi estómago lucía igual que cuando estaba gorda. Me sobraba mucha piel. Recién después de la operación empecé a sentir el verdadero cambio“, admitió Mathilde.

Bajo el lema “si yo pude, tú también”, ella comparte sus cambios en las redes sociales aunque admite que nunca se imaginó vivir este presente. “Si alguien me hubiese dicho hace tres años que sería modelo, me hubiese reído a carcajadas, y aquí estoy”, concluyó.